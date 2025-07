Les modèles de langage deviennent de plus en plus puissant au fil des mois et des sorties des géants du domaine de l'intelligence artificielle. Actuellement, c'est plutôt Google qui décroche la première place avec son modèle Gemini-2.5-Pro, devant les modèles d'OpenAI comme o3. Mais avec ce qui se prépare pour les prochaines semaines, la firme de Sam Altman pourrait de nouveau récupérer son trône.