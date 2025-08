Alors que la rentrée approche à grands pas ce 6 août 2025, les outils d’intelligence artificielle s’imposent plus que jamais dans notre quotidien professionnel et personnel. Raison de plus pour s’intéresser à 1min.AI, une plateforme qui centralise GPT‑4o, Gemini, Claude 3, DALL·E ou encore Midjourney dans une seule interface, accessible avec un paiement unique d’environ 26 €. Grâce à cette formule Pro à vie, vous évitez les abonnements mensuels tout en profitant d’un accès pérenne à une suite complète d’IA de dernière génération.

L’interface de 1minAI est organisée par types de création : texte, image, audio, vidéo ou traduction. Chaque outil repose sur un moteur IA que vous choisissez selon vos préférences ou vos besoins. Par exemple, GPT‑4 pour rédiger un mail percutant, Claude pour résumer un document complexe, ou Midjourney pour concevoir une illustration. Tous ces services sont alimentés par un système de crédits mensuels (1 million) largement suffisant pour un usage régulier et renforcé par des bonus journaliers offerts via de simples interactions avec la plateforme.

Côté bénéfices, c’est la liberté d’usage qui domine : un seul tableau de bord, une seule interface, et plus aucune mensualité à gérer. En revanche, l’accès aux IA se fait via 1minAI, et non depuis les services natifs comme openai.com, ce qui limite certaines fonctions (notamment les plugins ou la mémoire de session). Il faut aussi quelques minutes pour se familiariser avec l’environnement si vous débutez. Mais à ce tarif-là, difficile de trouver une solution plus complète, plus économique et plus simple pour intégrer l’IA dans ses projets dès cette rentrée.