Le mois d’août démarre fort sur les sites marchands, alors que de nombreux vacanciers entament leur première semaine de congés. Entre escapades estivales, sessions gaming à l’ombre ou nettoyage de fond en comble, les besoins tech ne manquent pas… et ça tombe bien, les promos non plus.

Ce lundi 4 août, Amazon, Rakuten et Cdiscount proposent une salve de réductions alléchantes sur des produits variés : tablette iPad Pro M4 dernière génération, PS5 avec Call of Duty, vidéoprojecteur 1080p, aspirateurs robots ou encore robot de piscine Dolphin. De quoi s’équiper pour l’été à prix réduit, sans rogner sur la qualité. On vous détaille les 10 offres à ne surtout pas manquer juste en dessous.