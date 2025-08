Côté mémoire, le XT13 Pro est livré en standard avec 32 Go de RAM DDR4 en dual-channel, extensibles jusqu’à 64 Go, de quoi garantir une fluidité exemplaire même avec plusieurs applications lourdes ouvertes en parallèle. Le stockage SSD NVMe de 1 To, basé sur une interface PCIe Gen4 x4, offre des vitesses de lecture/écriture ultra-rapides et une excellente réactivité du système. Il est également possible d’ajouter un second SSD SATA M.2 2242 pour étendre le stockage total jusqu’à 3 To.