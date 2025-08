Grâce à cette offre, vous bénéficiez d’un badge sans frais de mise en service, utilisable immédiatement, et surtout sans engagement. Et si vous ne partez qu’une fois par an ? Aucun souci : le Pass n’est facturé que les mois où vous vous en servez. Une flexibilité rare dans ce secteur, et très appréciable en période estivale.

L’application Ulys vient renforcer l’expérience en proposant en temps réel l’état du trafic, les prix des péages, la localisation des aires de repos ou des bornes électriques, ainsi que des alertes personnalisées. Une interface claire et bien pensée pour planifier vos trajets, sans prise de tête.

L’offre est valable jusqu’à ce lundi 5 août à minuit. Passé ce délai, la formule repasse à 2 €/mois dès la première activation. Si vous comptiez sauter le pas, c’est le moment idéal pour le faire sans rien débourser. Un simple clic vous permet d’obtenir votre badge gratuitement, pour un usage immédiat ou futur.