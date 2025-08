Avec la rentrée qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour faire le tri dans ses abonnements… et pourquoi pas alléger sa facture mobile. Le forfait RED by SFR à 8,99 €/mois se présente comme une solution simple, complète et économique pour tous les profils d’utilisateurs, qu’ils soient étudiants, télétravailleurs ou voyageurs réguliers. Grâce à ses 120 Go de data en 5G, il permet de profiter pleinement des applications gourmandes comme le streaming, la visioconférence ou le partage de connexion, y compris en mobilité.

Ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, tout en offrant une utilisation fluide à l’étranger. Depuis l’UE et les DOM, 29 Go sont mis à disposition chaque mois, sans frais supplémentaires. Et pour les globe-trotteurs, une option à 5 €/mois ajoute 40 Go supplémentaires dont 20 Go accessibles depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre : parfait pour rester connecté sans se ruiner lors de déplacements hors Europe.

L’offre repose sur le réseau mobile de SFR, l’un des plus étendus du territoire, avec une couverture 5G en cours de déploiement. Attention toutefois à quelques limites : les recharges au-delà du quota sont payantes (10 € pour 50 Go), et le forfait bloque la navigation après la première recharge. Autre contrainte à connaître : les appels sont limités à 3 heures par communication et à 200 destinataires par mois. Des restrictions raisonnables, compte tenu du tarif ultra-compétitif et de la liberté d’un forfait sans engagement.

Que vous repreniez les cours, changiez d’emploi ou partiez à l’étranger à l’automne, ce forfait s’adapte à toutes les situations… et à tous les budgets.