Pensée pour les utilisateurs en quête de simplicité et d’efficacité, la box fibre RED by SFR se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Pour 19,99 €/mois, elle offre un accès à la fibre avec un débit théorique jusqu’à 1 Gb/s en descendant et en montant, suffisant pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou télétravailler sans latence. Ce tarif inclut les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations, un vrai plus pour rester en contact à l’international.

L’autre point fort de cette offre, c’est sa souplesse : pas d’engagement, pas de frais de mise en service (économie immédiate de 39 €), et des options activables à la demande. Vous pouvez par exemple enrichir votre formule avec un décodeur Connect TV pour accéder à plus de 100 chaînes ou passer au WiFi 6 pour de meilleures performances sans fil. RED vous laisse ainsi composer une offre qui vous ressemble, sans payer pour des services inutiles.

Alors que de nombreux foyers préparent leur déménagement ou leur installation pour la rentrée 2025, cette formule s’impose comme l’une des plus avantageuses du moment. Elle permet de s’équiper rapidement et sans contrainte, avec un prix fixe et clair. Seul bémol à noter : l’absence de décodeur TV par défaut, qui peut décevoir les amateurs de télévision traditionnelle, mais reste contournable via l’appli RED TV ou l’option payante.