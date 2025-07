Le forfait RED 120 Go séduit d’abord par sa générosité en data, en particulier pour un tarif aussi bas. À 8,99 €/mois sans engagement, il inclut 120 Go d’internet en 5G ou 4G, avec la possibilité d’ajouter ponctuellement 50 Go supplémentaires pour 10 €. Au-delà, la connexion est bloquée pour éviter les mauvaises surprises. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France comme depuis l’Union européenne et les DOM, avec un quota confortable de 29 Go de data utilisables en itinérance. Parfait pour voyager cet été sans craindre de voir la facture s’envoler.

Côté smartphone, RED by SFR propose en ce moment une remise exceptionnelle sur le Google Pixel 9 Pro, réservé aux souscripteurs du forfait. Grâce à 80 € remboursés et un bonus reprise de 100 €, le mobile haut de gamme de Google tombe à 669 € au lieu de 799 €. Doté d’un grand écran OLED 120 Hz, d’un processeur Tensor de dernière génération et surtout d’un bloc photo ultra-performant, il s’adresse à celles et ceux qui veulent capturer leurs vacances d’été dans les moindres détails. Son autonomie solide et son interface Android épurée en font un compagnon fiable au quotidien.

Le seul bémol du forfait RED by SFR réside dans la couverture 5G encore incomplète selon les régions, mais le réseau SFR reste très bon en 4G. Mais pour celles et ceux qui veulent un smartphone ultra complet à tarif allégé, l’association du forfait RED et du Pixel 9 Pro constitue un duo particulièrement séduisant pour bien terminer le mois de juillet.