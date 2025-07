Avec l’arrivée du mois d’août, les envies d’évasion se concrétisent, mais la question du forfait mobile reste souvent en suspens. Le forfait RED by SFR à 19,99 € par mois apporte une réponse claire à celles et ceux qui veulent rester connectés tout en explorant le monde. Il inclut 350 Go d’internet en France métropolitaine, en très haut débit 5G, avec usage modem autorisé — idéal pour consulter ses mails ou streamer une série depuis un ordinateur portable en déplacement.

Mais c’est surtout à l’international que ce forfait tire son épingle du jeu. Il propose 35 Go de données depuis 124 destinations, parmi lesquelles l’Amérique du Nord, le Maghreb, la Suisse, la Turquie et l’Asie du Sud-Est. Que vous soyez en road trip aux États-Unis ou en séjour à Marrakech, vous pouvez naviguer, envoyer des photos ou utiliser Google Maps sans craindre le hors-forfait. Les appels, SMS et MMS restent quant à eux illimités depuis l’Union européenne et les DOM, pour garder le contact en toute simplicité.

L’autre force de cette offre, c’est la liberté qu’elle accorde à l’utilisateur. Une fois rentré de vacances, il est possible de basculer vers un forfait plus économique , par exemple celui à 8,99 € pour 120 Go, également sans engagement. Cela permet d’ajuster sa consommation à son mode de vie, sans avoir à changer d’opérateur. En revanche, au-delà des 350 Go, l’usage est bloqué après un éventuel rechargement de 50 Go à 10 €, ce qui reste à garder en tête pour les gros consommateurs. Pour les voyageurs connectés et prévoyants, ce forfait RED s’impose comme une solution à la fois pratique, économique et souple.