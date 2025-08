Intego Mac Internet Security X9 s’impose comme une solution de sécurité simple et efficace, pensée pour les besoins spécifiques des utilisateurs macOS. Légère, discrète et bien intégrée au système, elle offre une protection complète sans alourdir votre machine. Dans notre test complet d’Intego Mac Internet Security, nous avons apprécié sa simplicité d’utilisation et sa couverture adaptée.