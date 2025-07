Toutes les offres Bitdefender en promotion ce 23 juillet partagent une même promesse : offrir une cybersécurité puissante, intuitive et modulable selon les usages. C’est l’occasion idéale, au lendemain des soldes d’été, de s’équiper à prix réduit avec un antivirus de référence, reconnu pour sa réactivité face aux menaces et sa faible consommation de ressources. Chaque formule inclut un moteur de détection primé, une navigation sécurisée, ainsi qu’un VPN intégré (limité ou illimité selon l’offre) pour mieux contrôler sa vie privée en ligne.

Pour les utilisateurs à la recherche d’une solution simple, Antivirus Plus assure une protection solide sur Windows, avec des fonctions clés comme l’analyse comportementale, l’anti-phishing et la prévention contre les escroqueries. Total Security va plus loin : il couvre davantage d’appareils (jusqu’à 5) et s’adapte à tous les systèmes d’exploitation, tout en ajoutant un gestionnaire de mots de passe et des outils d’optimisation. Enfin, la formule Premium Security répond aux attentes les plus élevées, avec un VPN illimité, le blocage des traqueurs et une surveillance proactive de la vie numérique, idéale pour les adeptes du télétravail ou les grands voyageurs.

L’installation se fait rapidement, et l’interface en français permet une prise en main immédiate, même pour les moins à l’aise avec la technologie. Seul bémol : le VPN illimité est réservé à la version Premium, ce qui oblige les utilisateurs de Total Security à se contenter d’une enveloppe quotidienne. Malgré cela, toutes les formules actuellement en réduction permettent de sécuriser efficacement ses appareils pendant un an, sans se ruiner. Une offre parfaitement calibrée pour bien commencer la rentrée numérique.