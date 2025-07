Bitdefender Total Security ne se contente pas de bloquer les virus. Cette solution tout-en-un comprend un antivirus en temps réel, un pare-feu puissant, un contrôle parental personnalisable, un outil d’optimisation des performances, un gestionnaire de mots de passe et même un VPN sécurisé (limité à 200 Mo/jour). L’interface est claire, les alertes sont discrètes et pertinentes, et l’impact sur les ressources système reste minime, même sur les machines les plus anciennes. Vous gérez l’ensemble de vos protections depuis une console centralisée, accessible sur PC comme sur mobile.