Norton a le bon goût de proposer des suites performantes pour renforcer votre cybersécurité, accompagnées de réductions supplémentaires dans le cadre de ce Black Friday 2025. Voici comment en profiter !
C'est une bonne nouvelle pour votre budget, qui plus est à l'approche des fêtes de fin d'année.
En effet, tout en conservant toutes les qualités de ses suites de cybersécurité, Norton vous fait profiter d'une réduction supplémentaire de 10€ supplémentaires .
Bénéficiez-en pour votre première année d'abonnement à l'une des solutions suivantes :
Voici les 3 suites de cybersécurité qui en profitent :
- Norton 360 Standard à 24,99€ la 1ère année au lieu de 34,99€ (-67%)
- Norton 360 Deluxe : 29,99€ la 1ère année au lieu de 39,99€ (-71%)
- Norton 360 Advanced : 34,99€ la 1ère année au lieu 44,99€ (-74%)
À noter : la réduction affichée est calculée par rapport au prix de renouvellement.
Les points forts de Norton 360 Advanced :
- Aide à la restauration de l'identité inclus
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés
- Toutes les fonctionnalités de Norton 360 et Deluxe comprises
L'optimisation de votre cybersécurité est plus simple en compagne de Norton
Une solution facile à prendre en main grâce à son application intuitive
L'un des grands points forts des suites de cybersécurité Norton, comme exprimé en conclusion de notre avis indépendant chez Clubic, est la dimension intuitive de ses services. De fait, l'un des piliers d'une sécurité en ligne optimisée, c'est aussi de mieux comprendre le monde numérique dans lequel vous évoluez.
Avec des applications au design ergonomique, des menus clairs et des fonctionnalités à l'approche pédagogique, les suites de cybersécurité Norton sont un atout pour les petits, comme les grands.
Dans une optique familiale, Norton 360 Advanced est, d'ailleurs, une suite efficace. Vous disposez notamment de l'opportunité de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément avec un seul plan d'abonnement.
Cela, aussi bien pour des ordinateurs sous macOS ou Windows, que des smartphones sous Android, ou iOS, voire des tablettes, y compris sous iPadOS.
Norton 360 Advanced, comme Norton 360 Deluxe, inclut, parmi ses fonctionnalités, un Contrôle parental. Et bonne nouvelle, il est facile à administrer en tant que parent, mais difficile à contourner pour les enfants2.
Des fonctionnalités accompagnantes au quotidien
Norton 360 Advanced, c'est aussi un compagnon bien utile en ce Black Friday 2025. Vous profitez notamment d'un gestionnaire de mots de passe.
Celui-ci retient vos données d'identification à votre place et peut même les préremplir pour vous. Ainsi, cela vous ôte le stress d'un oubli potentiel, et évite également, par confort, de répéter le même mot de passe entre plusieurs comptes.
Effectuez également vos achats plus en confidentialité avec l'aide du VPN de Norton. Compris avec un trafic illimité, adoptez le bon réflexe en vous connectant systématiquement à votre réseau virtuel privé, et soyez masqués des traqueurs et autres collecteurs tiers de données numériques.
Norton 360 Advanced, c'est aussi des services qui vous rassurent. Preuve en est avec l'Aide à la restauration de l'identité, qui vous permet de solliciter des experts de chez Norton en cas d'usurpation de votre ID numérique.
En cas de vol de votre portefeuille, ces experts Norton sont aussi en mesure de vous faire gagner du temps en vous indiquant les démarches à suivre.
De plus, Norton 360 intègre une Protection contre les escroqueries basée sur l’IA, capable de repérer les tentatives d’arnaque dans les SMS ou les vidéos deepfake et de vous guider en temps réel grâce à l’assistant Norton Genie.
En bref, croisez les différentes fonctionnalités incluses pour trouver la solution la plus complète selon votre besoin chez Norton en ce Black Friday 2025.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.
2 Le Contrôle parental/Norton Family peut uniquement être installé et utilisé sur le PC Windows™ et les appareils iOS et Android™ d'un enfant, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles sur certaines plates-formes. Les parents peuvent surveiller et gérer les activités de leur enfant depuis n'importe quel appareil (PC Windows sauf Windows en mode S) Mac, iOS et Android, sur nos applications mobiles, ou en se connectant à leur compte sur my.Norton.com et en sélectionnant Contrôle parental via n'importe quel navigateur. L'application mobile doit être téléchargée séparément, et n'est pas disponible dans tous les pays sous iOS.
Vérifiez toujours que votre appareil connecté est compatible avec la solution de cybersécurité Norton choisie.