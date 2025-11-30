Le Black Friday fait chuter les prix des antivirus les plus populaires. Protection complète, anti-ransomware, VPN, optimisation… voici les meilleures offres du moment et comment bien choisir votre solution de cybersécurité en 2025.
Le Black Friday est l’occasion rêvée pour renforcer la sécurité de son ordinateur ou de son smartphone. Alors que les cyberattaques explosent et que les arnaques deviennent toujours plus sophistiquées, s’équiper d’un antivirus fiable est devenu indispensable. Bonne nouvelle : les logiciels les plus performants sont actuellement en forte promotion. Bitdefender, Norton, Avast, Intego, tous affichent des réductions significatives sur leurs suites de protection complètes.
TOP 4 des antivirus à prix choc pour le Black Friday
- Bitdefender Total Security à 47,50 € au lieu de 94,99 € la 1ère année (5 appareils)
- Norton 360 Deluxe à 29,99 € au lieu de 39,99 € la 1ère année (5 appareils)
- Avast Ultimate à 39,99 € au lieu de 104,99 € la 1ère année (1 PC/Mac + 1 mobile)
- Intego Antivirus à 18,99 € au lieu de 46,99 € la 1ère année (1 appareil)
Pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins, nous avons sélectionné les quatre meilleurs bons plans antivirus du Black Friday, accompagnés de leurs forces principales et d’un guide final pour choisir l’antivirus idéal en 2025.
Bitdefender Total Security, le meilleur antivirus 2025
Bitdefender est régulièrement classé parmi les meilleurs antivirus au monde. Total Security est sa suite la plus complète, couvrant PC, Mac, Android et iOS.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Norton 360 Advanced, l'antivirus pour toute la famille
Norton 360 est une référence historique. Sa formule Deluxe inclut de nombreuses protections additionnelles, notamment un VPN intégré.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
Avast Ultimate, une offre tout-en-un
Avast Ultimate combine antivirus premium, VPN illimité, anti-tracking et outil d’optimisation. Une formule pensée pour ceux qui veulent centraliser leurs protections.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- La peinture est encore fraîche
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet
Intego Antivirus, une solution simple et efficace
Intego est l’une des solutions les plus simples et légères du marché. Très accessible, il convient parfaitement aux utilisateurs voulant une protection rapide à installer.
Intego Antivirus Premium n’est pas un mauvais antivirus si vous cherchez une protection uniquement concentrée sur l’essentiel. Il semble relativement efficace, sans impact lourd sur les performances de Windows et simple à utiliser. Son problème est peut-être davantage son positionnement. Pourquoi le choisir en lieu et place d’un ESET NOD32 ou d’un Bitdefender Antivirus Plus alors qu’il se situe dans les mêmes gammes de prix que les versions de base de ces ténors ?
- Interface simple et agréable
- Bonne efficacité
- Alertes à répétition
- Bugs avec certains jeux ?
- Peu de fonctionnalités
Comment bien choisir son antivirus en 2025 ?
La cybersécurité évolue rapidement. Les menaces d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles d’il y a dix ans, et les antivirus doivent désormais offrir bien plus qu’une simple détection de virus. Voici les critères essentiels à surveiller :
1. La protection en temps réel
Un bon antivirus doit être capable de bloquer automatiquement les menaces nouvelles et polymorphes (ransomwares, chevaux de Troie, phishing ciblé…).
2. Le périmètre de protection
Les suites modernes couvrent non seulement l’appareil, mais aussi :
- La navigation web
- Les paiements en ligne
- Les réseaux Wi-Fi
- La surveillance de fuites de données
- Parfois même la confidentialité (VPN)
3. L’impact sur les performances
Un antivirus doit rester discret. Les solutions les mieux conçues, comme Bitdefender ou Intego, n’alourdissent pas le système.
4. La protection multi-appareils
En 2025, un antivirus doit pouvoir couvrir PC + smartphone + tablette. Les suites limitant la protection à un seul appareil deviennent vite insuffisantes.
5. Le rapport qualité/prix
Le Black Friday est le meilleur moment pour souscrire. Les réductions sur un an permettent de tester des suites premium sans payer le prix fort.
En résumé, que vous cherchiez une suite ultra-complète, une solution tout-en-un avec VPN ou simplement un antivirus fiable et léger, le Black Friday 2024 propose des offres très attractives. Bitdefender reste la valeur sûre, Norton brille par sa simplicité, Avast séduit les utilisateurs polyvalents et Intego offre un prix imbattable.
