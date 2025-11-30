La cybersécurité évolue rapidement. Les menaces d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles d’il y a dix ans, et les antivirus doivent désormais offrir bien plus qu’une simple détection de virus. Voici les critères essentiels à surveiller :

1. La protection en temps réel

Un bon antivirus doit être capable de bloquer automatiquement les menaces nouvelles et polymorphes (ransomwares, chevaux de Troie, phishing ciblé…).

2. Le périmètre de protection

Les suites modernes couvrent non seulement l’appareil, mais aussi :

La navigation web

Les paiements en ligne

Les réseaux Wi-Fi

La surveillance de fuites de données

Parfois même la confidentialité (VPN)

3. L’impact sur les performances

Un antivirus doit rester discret. Les solutions les mieux conçues, comme Bitdefender ou Intego, n’alourdissent pas le système.

4. La protection multi-appareils

En 2025, un antivirus doit pouvoir couvrir PC + smartphone + tablette. Les suites limitant la protection à un seul appareil deviennent vite insuffisantes.

5. Le rapport qualité/prix

Le Black Friday est le meilleur moment pour souscrire. Les réductions sur un an permettent de tester des suites premium sans payer le prix fort.