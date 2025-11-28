Les services en ligne ont le vent en poupe pour ce Black Friday, et Avast en profite pour proposer de fortes réductions sur sa suite la plus complète : Avast Ultimate. Pour votre première année d’abonnement, deux formules bénéficient d’une remise notable.
En ce Black Friday 2025, de belles réductions sont proposées sur les suites Avast, dont Avast Utilmate. Vous économisez ainsi -70% sur le prix de renouvellement :
- Avast Ultimate 1 PC Windows / Mac + 1 mobile gratuit : 2,58 €/mois (-70%)
- Avast Ultimate 10 appareils : 3,25 €/mois (-70%)
L’offre vous permet de sécuriser un PC Windows / Mac et d’ajouter gratuitement un appareil mobile. Si nécessaire, un abonnement couvrant jusqu’à 10 appareils est également proposé à prix réduit pour le Black Friday.
Au besoin, quel que soit votre achat chez Avast, celui-ci est accompagné de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
Les points forts d'Avast Ultimate :
- Protection contre les escroqueries basée sur l’IA
- VPN SecureLine avec trafic illimité
- CleanUp Premium pour nettoyer votre appareil
Avast Ultimate est une suite de cybersécurité complète
Le point essentiel, c'est que la suite Avast Ultimate rassemble toutes les fonctionnalités dédiées à la lutte antivirus d'Avast Premium Security.
En plus de ces compagnons bien pratiques pour lutter contre les malwares comme les sites Web frauduleux, vous renforcez aussi votre confidentialité en ligne de deux manières.
La première est AntiTrack, une fonctionnalité dédiée au blocage du suivi publicitaire comme à la protection de votre identité en ligne. Elle vous sera d'autant plus utile en cette période de Black Friday, où les traqueurs en ligne sont friands de vos comportements pour vous envoyer des publicités ciblées.
La seconde est SecureLine, le réseau virtuel privé d'Avast. C'est bien simple, adoptez le bon réflexe en vous connectant systématiquement à Avast SecureLine avant de lancer une recherche sur le Web. Ce VPN s'occupe de masquer vos véritables adresse IP, comme géolocalisation, en les remplaçant par celles du serveur de votre choix. Le tout, avec un trafic illimité.
Enfin, si vous souhaitez, par exemple, donner une nouvelle jeunesse et une réactivité accrue à votre appareil en libérant de l'espace, CleanUp Premium est une fonctionnalité efficace.
L'offre Black Friday Avast Ultimate
La première formule, destinée à un usage individuel, propose la protection d’un PC et d’un appareil mobile pour 30,99 € la première année, soit un montant ramené à 2,58 € par mois, grâce à une remise de 70 % par rapport au tarif habituel.
La seconde s’adresse à celles et ceux qui souhaitent sécuriser l’ensemble de leur environnement numérique. Elle couvre jusqu’à 10 appareils, PC, Mac, smartphones et tablettes, pour 38,99 € la première année, ce qui représente un coût de 3,25 € par mois après la réduction Black Friday.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- La peinture est encore fraîche
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet