Le point essentiel, c'est que la suite Avast Ultimate rassemble toutes les fonctionnalités dédiées à la lutte antivirus d'Avast Premium Security.

En plus de ces compagnons bien pratiques pour lutter contre les malwares comme les sites Web frauduleux, vous renforcez aussi votre confidentialité en ligne de deux manières.

La première est AntiTrack, une fonctionnalité dédiée au blocage du suivi publicitaire comme à la protection de votre identité en ligne. Elle vous sera d'autant plus utile en cette période de Black Friday, où les traqueurs en ligne sont friands de vos comportements pour vous envoyer des publicités ciblées.

La seconde est SecureLine, le réseau virtuel privé d'Avast. C'est bien simple, adoptez le bon réflexe en vous connectant systématiquement à Avast SecureLine avant de lancer une recherche sur le Web. Ce VPN s'occupe de masquer vos véritables adresse IP, comme géolocalisation, en les remplaçant par celles du serveur de votre choix. Le tout, avec un trafic illimité.

Enfin, si vous souhaitez, par exemple, donner une nouvelle jeunesse et une réactivité accrue à votre appareil en libérant de l'espace, CleanUp Premium est une fonctionnalité efficace.