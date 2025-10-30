Vous pensez encore que votre Mac est invulnérable aux virus et malwares ? C’est une erreur courante. Aujourd’hui, il est possible de corriger le tir sans exploser son budget : la suite Intego Mac Internet Security X9, conçue spécialement pour macOS, est disponible pour seulement 29,99 € pour une année complète – soit à peu près 2,50 €/mois au lieu de 84,99 €
Optimisée pour macOS, Intego Mac Internet Security X9 allie un moteur antivirus à détection proactive et un pare-feu adaptatif, capable de bloquer aussi bien les attaques en ligne que les intrusions locales. Conçue pour s’intégrer sans alourdir le système, elle assure une protection continue tout en maintenant les performances du Mac. Actuellement, son prix chute à 29,99 € pour un an, soit seulement 2,50 € par mois, au lieu de 84,99 €.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Pourquoi un antivirus payant pensée pour Mac ?
Malgré la réputation de stabilité de macOS, les menaces numériques ne cessent de croître : ransomwares, malwares, phishing ciblé… Se reposer uniquement sur les défenses natives d’Apple devient risqué.
Avec Intego, vous bénéficiez d’une protection conçue nativement pour Mac, ce qui lui permet d’être à la fois plus efficace et plus légère que beaucoup de solutions “adaptées” depuis Windows.
Quelques points techniques à souligner :
- Le module VirusBarrier surveille les processus en temps réel, détecte et bloque les malwares avant qu’ils ne s’installent.
- Le pare-feu NetBarrier adapte ses règles selon que vous soyez à domicile, en Wi-Fi public ou sur un réseau professionnel, ce qui limite les intrusions et protections de votre Mac.
- L’interface est simple, traduite en français, et l’impact sur les performances reste minime même sur des machines plus anciennes
Dans quels cas Intego fait vraiment la différence ?
Noté 9,1/10 dans son test indépendant sur Clubic, l'antivirus "made in France" a été aussi récompensé du titre de meilleur antivirus pour Mac en 2025.
- Navigation, streaming, usage quotidien : la protection reste discrète, sans bruit, sans ralentissement, idéale pour travailler, étudier ou se détendre sans souci.
- Partage de fichiers ou échanges mixtes Mac/PC : VirusBarrier évite la transmission de fichiers infectés d’un système à l’autre.
- Connexions Wi-Fi publics : que vous soyez à la gare, dans un café ou en hôtel, NetBarrier protège vos données contre les connexions malveillantes.
Néanmoins, notez que cette version X9 ne couvre pas les appareils iOS ou iPadOS et ne propose pas certaines fonctions avancées comme un contrôle parental complet.
Une offre spéciale à ne pas manquer
Votre Mac mérite mieux qu’un simple antivirus gratuit. Intego, spécialiste Apple-Mac, propose son antivirus + pare-feu pour environ 2,50 €/mois la première année. Léger, discret, optimisé pour macOS : une offre complète pour naviguer, télécharger et travailler sereinement. L’occasion parfaite de renforcer votre sécurit