Noté 9,1/10 dans son test indépendant sur Clubic, l'antivirus "made in France" a été aussi récompensé du titre de meilleur antivirus pour Mac en 2025.

Navigation, streaming, usage quotidien : la protection reste discrète, sans bruit, sans ralentissement, idéale pour travailler, étudier ou se détendre sans souci.

Partage de fichiers ou échanges mixtes Mac/PC : VirusBarrier évite la transmission de fichiers infectés d'un système à l'autre.

Connexions Wi-Fi publics : que vous soyez à la gare, dans un café ou en hôtel, NetBarrier protège vos données contre les connexions malveillantes.

Néanmoins, notez que cette version X9 ne couvre pas les appareils iOS ou iPadOS et ne propose pas certaines fonctions avancées comme un contrôle parental complet.