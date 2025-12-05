Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles l’arrivée de nouveaux équipements high-tech sous le sapin. Ordinateurs portables, smartphones, tablettes… autant d’appareils qui seront connectés dès le jour J, parfois sans réelle protection.

Or, cette période est l’une des plus actives pour les cybercriminels, profitant du pic d’achats en ligne et de l’installation de nouveaux appareils. Souscrire dès maintenant à un antivirus performant permet de sécuriser ces futurs équipements, d'éviter les mauvaises surprises et de commencer 2026 en toute tranquillité. Bonne nouvelle : les meilleures suites antivirus du marché profitent actuellement de remises importantes.