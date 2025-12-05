À l’approche de Noël, nombreux sont ceux qui s’apprêtent à offrir ou à recevoir un nouveau PC ou un smartphone. Avant de déballer ces appareils, c’est le moment idéal pour profiter des promotions sur les suites antivirus premium, afin de prévoir une protection efficace dès le premier démarrage.
Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles l’arrivée de nouveaux équipements high-tech sous le sapin. Ordinateurs portables, smartphones, tablettes… autant d’appareils qui seront connectés dès le jour J, parfois sans réelle protection.
Or, cette période est l’une des plus actives pour les cybercriminels, profitant du pic d’achats en ligne et de l’installation de nouveaux appareils. Souscrire dès maintenant à un antivirus performant permet de sécuriser ces futurs équipements, d'éviter les mauvaises surprises et de commencer 2026 en toute tranquillité. Bonne nouvelle : les meilleures suites antivirus du marché profitent actuellement de remises importantes.
TOP 4 des antivirus à prix cassé pour les fêtes
- Bitdefender Total Security à 47,50 € au lieu de 94,99 € la 1ère année (5 appareils)
- Norton 360 Deluxe à 29,99 € au lieu de 39,99 € la 1ère année (5 appareils)
- Avast Ultimate à 39,99 € au lieu de 104,99 € la 1ère année (1 PC/Mac + 1 mobile)
- Intego Antivirus à 18,99 € au lieu de 46,99 € la 1ère année (1 appareil)
Pour vous aider à choisir le meilleur antivirus pour vos appareils, vous avons sélectionné les 4 meilleures offres du moment. Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les forces et faiblesses de chacun, ainsi que quelques précieux conseils pour choisir l'antivirus le plus adapté à vos futurs appareils.
Bitdefender Total Security - La meilleure protection à activer dès l’ouverture du PC
Bitdefender propose une suite complète pensée pour protéger un appareil neuf dès sa première connexion.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Norton 360 Advanced - Une solution familiale prête pour les fêtes
Norton combine antivirus, VPN illimité et contrôle parental, idéal pour sécuriser les multiples appareils offerts à Noël.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
Avast Ultimate : Le pack tout-en-un parfait pour équiper un appareil fraîchement déballé
Avec antivirus, VPN et outils d’optimisation, Avast offre un véritable kit de démarrage pour un PC ou un smartphone tout neuf.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- La peinture est encore fraîche
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet
Intego Antivirus : Une protection légère pour les appareils offerts à Noël
Intego mise sur la simplicité et la rapidité d’installation, pour une prise en main immédiate après les fêtes.
Intego Antivirus Premium n’est pas un mauvais antivirus si vous cherchez une protection uniquement concentrée sur l’essentiel. Il semble relativement efficace, sans impact lourd sur les performances de Windows et simple à utiliser. Son problème est peut-être davantage son positionnement. Pourquoi le choisir en lieu et place d’un ESET NOD32 ou d’un Bitdefender Antivirus Plus alors qu’il se situe dans les mêmes gammes de prix que les versions de base de ces ténors ?
- Interface simple et agréable
- Bonne efficacité
- Alertes à répétition
- Bugs avec certains jeux ?
- Peu de fonctionnalités
Comment choisir correctement la protection de ses nouveaux appareils avant Noël ?
Installer une protection efficace dès le premier allumage
Lorsqu’un appareil sort de sa boîte, il se connecte immédiatement au Web pour télécharger ses mises à jour, synchroniser un compte ou installer des applications. C’est précisément à ce moment que les risques sont les plus élevés. Une suite antivirus préalablement achetée et prête à être activée permet de sécuriser ce premier démarrage en bloquant instantanément les menaces courantes : fichiers piégés, sites dangereux, réseaux Wi-Fi non sécurisés. Anticiper l’installation garantit une prise en main sereine et évite de débuter les fêtes avec un appareil déjà exposé.
Sélectionner une suite adaptée aux usages et au nombre d’appareils
En période de fêtes, il n’est pas rare que plusieurs équipements rejoignent le foyer : un ordinateur portable pour un étudiant, une tablette pour un parent, un smartphone pour un adolescent. Choisir une suite multi-appareils permet de sécuriser l’ensemble du parc numérique en une seule souscription. Légèreté, simplicité d’usage, compatibilité PC/Mac/mobile sont des critères essentiels pour éviter tout ralentissement sur des appareils neufs. Une console de gestion centralisée apporte un vrai confort, surtout pour suivre l’état de protection des membres de la famille.
Miser sur des protections complémentaires devenues indispensables
Aujourd’hui, un antivirus ne se limite plus à bloquer un fichier suspect. L’augmentation des arnaques liées aux achats de Noël — faux suivis de colis, sites marchands frauduleux, messages de phishing — rend indispensable l’usage d’outils plus complets. Un anti-phishing fiable, un VPN pour sécuriser les réseaux publics, un pare-feu bien configuré et, dans certains cas, une sauvegarde cloud intégrée permettent de prévenir les incidents les plus fréquents de fin d’année. Ces fonctionnalités ajoutent une couche de sécurité pratique pour éviter les mauvaises surprises lors des premières utilisations.
