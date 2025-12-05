Intego propose une réduction importante sur son pack Mac Premium Bundle X9 à l’occasion des offres de fin d’année. Cette suite de protection profite d’une baisse notable qui en fait une option intéressante pour sécuriser un Mac face aux menaces actuelles.
La sécurité sur macOS devient un sujet prioritaire alors que les malwares ciblant les ordinateurs Apple se multiplient. Dans ce contexte, Intego met en avant une promotion sur son pack Mac Premium Bundle X9, affiché à 29,99 € au lieu de 84,99 € pour une année de protection, directement sur son site.
Cette suite réunit un antivirus, un firewall, un outil de nettoyage système, un contrôle parental et une solution de sauvegarde. L’ensemble vise à renforcer la protection de macOS face aux attaques en hausse et à simplifier la gestion du système au quotidien. Cette remise est l’occasion de s’équiper d’un outil complet pensé pour les utilisateurs Mac.
Pourquoi choisir Intego Mac Premium Bundle X9 ?
• Protection complète en temps réel
• Outils de nettoyage pour optimiser son Mac
• Sauvegarde simple en cas de problème
Sécuriser son Mac face aux nouvelles menaces
L’évolution récente du paysage des cyberattaques montre que les Mac sont désormais exposés à des malwares variés. Le module antivirus intégré dans la suite assure une surveillance continue et une analyse à la demande. Il permet de bloquer rapidement les logiciels malveillants, les adwares ou les voleurs de données qui ciblent de plus en plus macOS.
Le pack inclut également un firewall destiné à sécuriser la connexion réseau, que l’on soit à domicile ou en déplacement. Ce contrôle supplémentaire renforce la protection contre les intrusions et limite les risques liés à des applications non autorisées. L’objectif est d’offrir un environnement plus sûr pour naviguer et travailler.
Intego ajoute un outil de nettoyage capable d’organiser et d’accélérer le système. Pour les utilisateurs qui constatent un ralentissement au fil du temps, cette fonction aide à retrouver un usage plus fluide. Les opérations restent simples à exécuter, ce qui facilite l’entretien du Mac au quotidien.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Des outils pratiques pour améliorer le confort d’utilisation
La suite inclut un système de contrôle parental permettant de bloquer certains sites web ou catégories d’applications. Ce module convient aux familles qui souhaitent encadrer la navigation des enfants. Il s’intègre facilement dans les réglages habituels de macOS.
La fonction de sauvegarde intégrée propose un moyen rapide de protéger ses données en cas de problème. En cas de panne ou d’erreur système, la récupération devient plus simple grâce à une interface pensée pour les utilisateurs non experts. Cette fonction complète l’antivirus pour renforcer la sécurité globale du Mac.
L’ensemble des modules est accessible via une interface claire, ce qui facilite la gestion des différentes options. Que ce soit pour analyser son Mac, contrôler le réseau ou lancer une sauvegarde, chaque outil est présenté de manière lisible. Cela rend la suite adaptée aux utilisateurs débutants comme avancés.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)