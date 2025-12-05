L’évolution récente du paysage des cyberattaques montre que les Mac sont désormais exposés à des malwares variés. Le module antivirus intégré dans la suite assure une surveillance continue et une analyse à la demande. Il permet de bloquer rapidement les logiciels malveillants, les adwares ou les voleurs de données qui ciblent de plus en plus macOS.

Le pack inclut également un firewall destiné à sécuriser la connexion réseau, que l’on soit à domicile ou en déplacement. Ce contrôle supplémentaire renforce la protection contre les intrusions et limite les risques liés à des applications non autorisées. L’objectif est d’offrir un environnement plus sûr pour naviguer et travailler.

Intego ajoute un outil de nettoyage capable d’organiser et d’accélérer le système. Pour les utilisateurs qui constatent un ralentissement au fil du temps, cette fonction aide à retrouver un usage plus fluide. Les opérations restent simples à exécuter, ce qui facilite l’entretien du Mac au quotidien.