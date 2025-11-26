Et, côté budget, Norton met les petits plats dans les grands. A l'occasion du Black Friday 2025, Norton consent à une réduction supplémentaire de 10€ supplémentaires pour votre première année d'abonnement.

Voici les 3 suites de cybersécurité qui en profitent :

Notez que ces réductions sont calculées par rapport au prix de renouvellement.

Norton active par défaut un renouvellement automatique de son offre. Pratique, cela vous permet, au besoin, de solliciter la Promesse 100% contre les virus1.

Enfin, voici deux points qui vont vous donner le sourire. Le premier est qu'un service client francophone est disponible pour vous répondre, 24/7, en cas de besoin. Le second, que vous disposez de 60 jours de garantie satisfait ou remboursé dans la foulée de votre achat.