Vous recherchez à renforcer votre cybersécurité avec une suite de sécurité digne de ce nom, prête à vous aider au quotidien ? Norton vous propose des solutions adaptées à votre besoin.
Et, côté budget, Norton met les petits plats dans les grands. A l'occasion du Black Friday 2025, Norton consent à une réduction supplémentaire de 10€ supplémentaires pour votre première année d'abonnement.
Voici les 3 suites de cybersécurité qui en profitent :
- Norton 360 Standard à 24,99€ la 1ère année au lieu de 34,99€ (-67%)
- Norton 360 Deluxe : 29,99€ la 1ère année au lieu de 39,99€ (-71%)
- Norton 360 Advanced : 34,99€ la 1ère année au lieu 44,99€ (-74%)
Notez que ces réductions sont calculées par rapport au prix de renouvellement.
Norton active par défaut un renouvellement automatique de son offre. Pratique, cela vous permet, au besoin, de solliciter la Promesse 100% contre les virus1.
Enfin, voici deux points qui vont vous donner le sourire. Le premier est qu'un service client francophone est disponible pour vous répondre, 24/7, en cas de besoin. Le second, que vous disposez de 60 jours de garantie satisfait ou remboursé dans la foulée de votre achat.
Quelle suite de cybersécurité choisir :
- Simple et efficace : Norton 360 Standard
- Un équilibre riche en fonctionnalités : Norton 360 Deluxe
- Une suite de cybersécurité familiale : Norton 360 Advanced
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Trouvez la solution de cybersécurité la plus adaptée à votre besoin !
La protection contre les menaces en ligne requiert une aide précieuse, et Norton vous la fournit
Le point comme entre ces 3 suites de cybersécurité est la lutte contre les malwares. Et, bonne nouvelle, l'antivirus de Norton décroche la note de 9,3/10 en conclusion de l'avis indépendant de Clubic sur cette solution, ce qui la classe parmi les meilleures du marché dans son domaine.
Ainsi, grâce à sa Protection en temps réel, Norton veille au grain et vous aide à vous prémunir d'une infection.
Cela, même des plus insidieuses avec, pour vous épauler au quotidien, la fonctionnalité SafeCam2. Celle-ci ajoute de protection supplémentaire à votre webcam face à un potentiel logiciel espion prenant le contrôle de votre webcam à votre insu.
Pratique en ce Black Friday, des fonctionnalités telles que le renforcement de la sécurité lors de la phase de paiement sont d'autant plus bienvenus pour effectuer vos achats en toute sérénité.
Et pour aller encore plus loin, les forfaits Norton 360 intègrent désormais une Protection contre les escroqueries basée sur l’IA : une technologie avancée capable de détecter les tentatives d’arnaque dans les SMS, les e-mails ou même les vidéos deepfake. Grâce à Norton Genie, un assistant IA intégré, vous recevez en temps réel des conseils pour identifier et éviter les escroqueries en ligne.
Autre point notable, une suite de cybersécurité Norton, parmi celles proposées, comprend un VPN avec un trafic illimité. Pour effectuer vos achats du Black Friday, voire de Noël, plus en sérénité, c'est bienvenu.
Plus largement, tout au long de l'année, cela contribue à ce que vos préférences ne soient pas connues de tiers, et naviguer ainsi plus en confidentialité. Cela, que ce soit sur un réseau Internet privé, comme public.
Pourquoi passer à Norton 360 Advanced ?
Pour aller encore plus loin sur le plan de la cybersécurité, pour petits et grands, Norton 360 Advanced est la suite la plus complète parmi celles qui vous sont proposées.
Vous bénéficiez de l'accompagnement de fonctionnalités telles que l'Aide à la restauration de l'identité. Par exemple, des experts Norton vous aident en cas d'usurpation, notamment en ce qui concerne les démarches à suivre.
Autre point rassurant, notamment pour les plus jeunes, la suite Norton 360 Advanced comprend la fonctionnalité Social Media Monitoring3. L'ambition est de rendre l'utilisation des réseaux sociaux plus saine et sûre.
Et cela, pour 10 appareils simultanément, avec une app' disponible pour les ordinateurs (macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS), comme les tablettes (iPadOS inclus). Alors, optez pour la suite de cybersécurité Norton la plus adaptée à votre besoin pour ce Black Friday 2025.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
1 Offre soumise à restrictions. Pour bénéficier du service de suppression de virus, vous devez disposer d'un abonnement de sécurité de l'appareil avec antivirus à renouvellement automatique.
2 Les fonctions SafeCam sont uniquement disponibles sous Windows (à l'exception de Windows en mode S et Windows fonctionnant sur un processeur ARM).
3 Social Media Monitoring n'est pas disponible sur certaines plates-formes de réseaux sociaux et les fonctionnalités diffèrent d'une plate-forme à l'autre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Norton.com/smm. N'inclut pas la surveillance des chats ni des messages directs. Peut ne pas identifier le cyberharcèlement, les contenus explicites ou illégaux ou les discours haineux
Vérifiez toujours que votre appareil connecté est compatible avec la solution de cybersécurité Norton choisie.