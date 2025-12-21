Pendant longtemps, l’argument “Mac = pas besoin d’antivirus” a été répété comme un mantra. C’est vrai que macOS est conçu avec des bases solides, mais il n’est pas invulnérable.

Phishing, malwares déguisés, adwares envahissants, ransomware ciblés ou scripts malveillants : tout cela existe aussi sur Mac — parfois de manière plus discrète.

Et l’usage que l’on fait d’un Mac aujourd’hui ne facilite pas les choses :

Navigation quotidienne sur des sites variés

Téléchargements de contenus

Echanges de fichiers multipliés

Connexions sur des réseaux publics…

Bref, des scénarios qui exposent votre machine à des risques bien réels.