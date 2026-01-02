Chaque début d’année, on parle sport, organisation, nouvelles habitudes. Et puis il y a un domaine que l’on oublie souvent, alors qu’il fait partie de notre vie quotidienne du matin au soir : notre sécurité numérique. Ordinateur personnel, ordinateur de travail, smartphone, tablette, tout est connecté en permanence et tout contient ce que l’on a de plus sensible.

Photos, documents administratifs, impôts, banque en ligne, mots de passe, vie privée… on se dit toujours que les piratages et virus arrivent aux autres, jusqu’au jour où un PC ralenti, un fichier chiffré ou un mail frauduleux nous rappelle le contraire. C’est précisément pour éviter ce moment que s’équiper d’une vraie suite de sécurité prend tout son sens.

Et quand l’un des meilleurs antivirus 2026 tombe à 39,99 € la première année, la décision devient beaucoup plus facile.