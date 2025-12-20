Longtemps perçue comme optionnelle, la protection antivirus est aujourd’hui devenue un élément de base de l’équipement numérique. Télétravail, achats en ligne, stockage de documents sensibles, réseaux Wi-Fi publics… les occasions d’exposition se multiplient.

Les menaces ont aussi évolué. On ne parle plus seulement de virus classiques, mais de ransomwares, de phishing, de vols de données ou de surveillance publicitaire agressive. Dans ce contexte, disposer d’une solution complète et à jour n’est plus un luxe, mais une précaution élémentaire.