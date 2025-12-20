Ordinateurs, smartphones, tablettes… nos appareils sont plus exposés que jamais. Bonne nouvelle : plusieurs éditeurs majeurs d’antivirus proposent actuellement des offres très agressives la première année. Bitdefender, Norton, Avast ou Intego pour Mac : tour d’horizon des solutions les plus intéressantes selon vos usages et votre équipement.
La cybersécurité n’est plus réservée aux utilisateurs à risque
Longtemps perçue comme optionnelle, la protection antivirus est aujourd’hui devenue un élément de base de l’équipement numérique. Télétravail, achats en ligne, stockage de documents sensibles, réseaux Wi-Fi publics… les occasions d’exposition se multiplient.
Les menaces ont aussi évolué. On ne parle plus seulement de virus classiques, mais de ransomwares, de phishing, de vols de données ou de surveillance publicitaire agressive. Dans ce contexte, disposer d’une solution complète et à jour n’est plus un luxe, mais une précaution élémentaire.
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Norton 360 Deluxe à 29,99 € au lieu de 39,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Avast Ultimate à 41,20 € au lieu de 102,99 € la première année (1 PC ou Mac + 1 mobile)
- Intego Mac Premium Bundle à 29,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 84,99 € (1 Mac)
Pourquoi profiter des offres la première année est souvent le bon calcul ?
La plupart des éditeurs proposent des tarifs très attractifs la première année, permettant d’accéder à des suites complètes pour une fraction de leur prix habituel. C’est souvent le meilleur moyen de tester une solution dans des conditions réelles, sur tous ses appareils.
Ces offres sont particulièrement intéressantes pour les foyers équipés de plusieurs machines, ou pour celles et ceux qui veulent une protection globale sans multiplier les logiciels.
Bitdefender Total Security : la protection la plus complète pour plusieurs appareils
Proposé à 39,99 € au lieu de 94,99 € la première année, Bitdefender Total Security couvre jusqu’à 5 appareils, tous systèmes confondus. Il s’adresse clairement à ceux qui veulent une protection très solide, sans compromis.
Bitdefender est régulièrement salué pour son efficacité face aux menaces récentes, tout en restant discret à l’usage. La suite inclut antivirus, protection web, anti-ransomware et outils de confidentialité, ce qui en fait une solution très équilibrée pour un usage familial.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Norton 360 Deluxe : un excellent compromis simplicité / efficacité
Avec Norton 360 Deluxe à 29,99 € au lieu de 39,99 € la première année, la proposition est claire : une solution fiable, simple à prendre en main, capable de protéger jusqu’à 5 appareils.
Norton mise sur une interface accessible et des fonctions essentielles bien intégrées. Antivirus, pare-feu, protection en ligne et outils complémentaires suffisent largement pour un usage quotidien, sans complexité inutile. C’est un choix rassurant pour ceux qui veulent une solution efficace sans se poser de questions.
- moodPas d'essai gratuit
- devices5 appareils
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Norton 360 Deluxe offre une protection complète contre les menaces en ligne pour vos appareils. Ce service inclut une sécurité avancée avec antivirus pour bloquer les virus, logiciels malveillants, ransomware et cyberattaques. Il comprend également un VPN pour une navigation privée, un gestionnaire de mots de passe, 50 Go de stockage cloud pour les sauvegardes, et un contrôle parental.
- Protection multicouche avancée
- VPN inclut
- Gestionnaire de mots de passe & stockage cloud
Avast Ultimate : une suite tout-en-un pour un usage ciblé
Avast Ultimate, affiché à 41,20 € au lieu de 102,99 € la première année, s’adresse à un profil un peu différent. L’offre couvre 1 PC ou Mac et 1 mobile, avec une approche très orientée “tout-en-un”.
En plus de l’antivirus, Avast inclut des outils de performance, de nettoyage et de protection de la vie privée. Cette suite est intéressante pour ceux qui veulent centraliser plusieurs fonctions dans un seul logiciel, notamment sur un poste principal et un smartphone.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- La peinture est encore fraîche
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet
Intego Mac Premium Bundle : la référence dédiée aux utilisateurs Mac
Les utilisateurs Mac ne sont pas oubliés. Intego Mac Premium Bundle est proposé à 29,99 € la première année au lieu de 84,99 €, pour 1 Mac. Contrairement aux solutions généralistes, Intego est entièrement conçu pour macOS.
La suite inclut antivirus, pare-feu et outils de protection spécifiques à l’environnement Apple. Elle s’adresse à ceux qui veulent une solution native, pensée pour leur système, sans surcouche inutile.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
L’offre Intego apporte une solution séduisante pour les utilisateurs de Mac. La qualité des différents logiciels Intego demeure satisfaisante même s’ils n’ont pas bougé d’un pixel depuis plusieurs années. Virus Barrier offre un très bon niveau de détection, Net Barrier est un pare-feu d’une simplicité enfantine et les autres modules remplissent leur contrat. On regrettera tout de même le fonctionnement parfois un peu intrusif du pare-feu qui gagnerait à être capable de détecter les applications réputées comme fiables. Malgré ces défauts, on continuera de recommander Intego Mac Premium Bundle X9 ou les logiciels qui le composent pour qui cherche une solution de sécurité native sur Mac et efficace.
- Interface simple et visuelle
- Excellent sur les menaces Mac
- Impact limité sur les performances système
- Un pare feu facile à administrer
- Les alertes un peu trop nombreuses
- Un peu moins bon sur les applications indésirables
Comment choisir l’antivirus le plus adapté à vos besoins en 2025 ?
Le bon antivirus dépend avant tout de votre équipement et de vos usages. Un foyer multi-appareils privilégiera une solution couvrant plusieurs systèmes, tandis qu’un utilisateur Mac pourra se tourner vers une offre spécialisée.
Il faut aussi prendre en compte la simplicité d’utilisation, l’impact sur les performances et les fonctionnalités annexes réellement utiles. Plus que le nom, c’est l’adéquation entre la solution et votre quotidien qui fait la différence.
|Solution antivirus
|Prix promo 1ʳᵉ année
|Couverture appareils
|Points forts clés
|Idéal pour…
|Bitdefender Total Security
|39,99 € (au lieu de 94,99 €)
|Jusqu’à 5 appareils
|Excellente détection, anti-ransomware, protections avancées web et confidentialité
|Familles / Multi-appareils
|Norton 360 Deluxe
|29,99 € (au lieu de 39,99 €)
|Jusqu’à 5 appareils
|Interface simple, protection complète, bon équilibre
|Usage quotidien mixte
|Avast Ultimate
|41,20 € (au lieu de 102,99 €)
|1 PC/Mac + 1 mobile
|Antivirus + optimisation + outils vie privée
|PC/Mac + mobile + optimisation
|Intego Mac Premium Bundle
|29,99 € (au lieu de 84,99 €)
|1 Mac
|Conçu pour macOS, protections adaptées
|Utilisateur Mac uniquement
✅ Notre verdict éditorial
Ces offres antivirus permettent d’accéder à des solutions reconnues à des tarifs très inférieurs aux prix habituels. Bitdefender se distingue par sa couverture globale, Norton par son équilibre, Avast par son approche tout-en-un et Intego par sa spécialisation Mac.
Pour celles et ceux qui souhaitent renforcer leur sécurité numérique sans se ruiner, c’est clairement le bon moment pour s’équiper, en choisissant la solution la plus adaptée à leur environnement.
