Avast Ultimate 2025 a de solides arguments à faire valoir. Dotée d’un moteur de détection parmi les plus fiables du marché, capable de bloquer la quasi-totalité des menaces, y compris les ransomwares et les attaques zero-day, la suite s’enrichit désormais d’un assistant intelligent basé sur l’IA pour aider à repérer les arnaques en ligne. Elle inclut aussi un VPN illimité, des outils avancés de confidentialité avec AntiTrack et un module d’optimisation système performant via Cleanup Premium.

Grâce à une ergonomie claire, malgré des applications qui restent séparées et une interface web minimaliste, l’ensemble reste simple à prendre en main pour le grand public comme pour les utilisateurs plus exigeants. On regrette toujours l’absence de contrôle parental sur PC et Mac ainsi qu’un design qui mériterait d’être modernisé, mais l’offre est dorénavant compétitive sur le plan tarifaire et rivalise sans peine avec les meilleures suites de sécurité premium.