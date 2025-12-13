Alors que Noël approche et que de nombreux foyers s’équipent en nouveaux PC, smartphones et tablettes, les éditeurs d’antivirus prolongent leurs promotions de fin d’année. L’occasion de sécuriser ses futurs appareils dès la première mise en route, à des tarifs bien plus avantageux qu’en temps normal.
À l’approche de Noël, les promotions de fin d’année ne concernent pas uniquement les produits high-tech physiques. Les logiciels de sécurité, souvent relégués au second plan, bénéficient eux aussi de remises intéressantes. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui s’apprêtent à offrir ou à recevoir un nouveau PC, un smartphone ou une tablette.
Cette période est particulièrement sensible en matière de cybersécurité. Nouveaux appareils connectés dès le premier jour, achats en ligne plus nombreux, faux suivis de colis et tentatives de phishing en hausse : disposer d’un antivirus dès l’installation permet d’éviter bien des désagréments. Voici notre sélection des 4 meilleures offres antivirus à saisir pour Noël, avec des solutions volontairement différenciées selon les usages.
Les 4 offres antivirus à saisir pour Noël :
- Bitdefender Total Security à 47,50 € au lieu de 94,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Norton 360 Deluxe à 29,99 € au lieu de 39,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Avast Ultimate à 41,20 € au lieu de 102,99 € la première année (1 PC ou Mac + 1 mobile)
- Intego Antivirus Premium à 18,99 € au lieu de 46,99 € la première année (1 appareil)
Bitdefender Total Security : la référence pour une protection complète et discrète
Bitdefender Total Security occupe une place à part parmi les antivirus premium. Lors de nos tests, la suite s’est distinguée par une efficacité régulière et une conception qui privilégie la clarté plutôt que l’accumulation de modules superflus. La protection repose sur une défense multicouche associant moteur antivirus, pare-feu fiable, modules anti-ransomware et filtrage web, le tout dans une interface simple à prendre en main.
Les derniers ajustements apportés par l’éditeur renforcent encore cet équilibre. L’intégration dans Windows Security est plus fluide, le scan des sites chiffrés plus transparent, et certains comportements gênants ont été corrigés, notamment autour de Safepay. À l’usage, Bitdefender se montre discret, avec peu d’alertes intrusives et un impact limité sur les performances.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
✅ Points forts
- Efficacité de détection parmi les meilleures selon nos tests
- Protection complète contre ransomwares et menaces zero‑day
- Impact léger sur les performances
- Console web claire pour gérer plusieurs appareils
❌ Limites
- Interface très orientée grand public
- VPN intégré limité dans la version Total Security
Notre recommandation
Bitdefender Total Security reste l’une des solutions les plus équilibrées du marché. Nous la recommandons à celles et ceux qui recherchent une protection fiable, complète et simple à vivre, aussi bien pour un PC neuf que pour un foyer multi‑équipé.
Norton 360 Deluxe : la solution familiale tout-en-un
Norton 360 Deluxe s’adresse avant tout aux foyers qui souhaitent sécuriser plusieurs appareils avec une seule suite. L’antivirus combine moteur de détection, pare‑feu, VPN illimité, gestionnaire de mots de passe et contrôle parental dans un ensemble cohérent et accessible.
Lors de nos tests, Norton a confirmé son excellente efficacité face aux menaces courantes comme aux attaques zero‑day, avec un impact très contenu sur les performances de Windows et macOS. Les améliorations récentes vont dans le sens d’un produit plus stable et homogène, notamment sur la détection des arnaques et la gestion du VPN.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
✅ Points forts
- Protection antivirus robuste
- VPN illimité inclus
- Outils de contrôle parental efficaces
- Impact réduit sur les performances
❌ Limites
- Détection parfois trop agressive (faux positifs)
- Interface riche qui peut sembler chargée
Notre recommandation
Norton 360 Deluxe est particulièrement adapté aux familles et aux utilisateurs souhaitant une solution clé en main. Nous le conseillons pour protéger plusieurs appareils sans multiplier les abonnements ni les réglages.
Avast Ultimate : le pack tout‑en‑un orienté simplicité
Avast Ultimate marque la montée en gamme d’un éditeur longtemps associé à l’antivirus gratuit. La suite réunit un moteur de détection efficace, un VPN illimité et plusieurs outils dédiés à la confidentialité et aux performances dans un ensemble cohérent et multiplateforme.
Lors de nos tests, Avast Ultimate s’est montré très fiable face aux menaces courantes, avec un impact faible sur les performances. La détection des arnaques a été renforcée grâce à des outils basés sur l’intelligence artificielle, tandis que les modules AntiTrack et Cleanup Premium complètent utilement la protection antivirus.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast Ultimate 2025 a de solides arguments à faire valoir. Dotée d’un moteur de détection parmi les plus fiables du marché, capable de bloquer la quasi-totalité des menaces, y compris les ransomwares et les attaques zero-day, la suite s’enrichit désormais d’un assistant intelligent basé sur l’IA pour aider à repérer les arnaques en ligne. Elle inclut aussi un VPN illimité, des outils avancés de confidentialité avec AntiTrack et un module d’optimisation système performant via Cleanup Premium.
Grâce à une ergonomie claire, malgré des applications qui restent séparées et une interface web minimaliste, l’ensemble reste simple à prendre en main pour le grand public comme pour les utilisateurs plus exigeants. On regrette toujours l’absence de contrôle parental sur PC et Mac ainsi qu’un design qui mériterait d’être modernisé, mais l’offre est dorénavant compétitive sur le plan tarifaire et rivalise sans peine avec les meilleures suites de sécurité premium.
✅ Points forts
- Protection complète et efficace
- VPN illimité simple à utiliser
- Outils additionnels pertinents (AntiTrack, Cleanup)
- Interface accessible malgré la richesse fonctionnelle
❌ Limites
- Absence de contrôle parental intégré sur PC et Mac
- Interface web limitée
Notre recommandation
Avast Ultimate conviendra aux utilisateurs qui veulent un pack unique regroupant sécurité, confidentialité et optimisation, sans multiplier les logiciels. Une solution polyvalente et facile à prendre en main pour un appareil neuf.
Intego Antivirus Premium : la protection
essentielle sans superflu
Intego Antivirus Premium adopte une approche minimaliste, à rebours des suites tout‑en‑un. L’éditeur, historiquement spécialisé dans la sécurité sur macOS, propose ici une solution Windows centrée sur l’essentiel : protection contre les malwares, analyse comportementale et blocage du phishing.
Lors de nos tests, l’efficacité globale s’est montrée correcte pour un usage courant, avec un impact modéré sur les performances. En revanche, l’absence de fonctionnalités additionnelles et la multiplication des alertes limitent son attractivité face aux suites plus complètes.
Intego Antivirus Premium n’est pas un mauvais antivirus si vous cherchez une protection uniquement concentrée sur l’essentiel. Il semble relativement efficace, sans impact lourd sur les performances de Windows et simple à utiliser. Son problème est peut-être davantage son positionnement. Pourquoi le choisir en lieu et place d’un ESET NOD32 ou d’un Bitdefender Antivirus Plus alors qu’il se situe dans les mêmes gammes de prix que les versions de base de ces ténors ?
✅ Points forts
- Interface simple et lisible
- Bonne efficacité pour l’essentiel
❌ Limites
- Peu de fonctionnalités annexes
- Alertes parfois répétitives
- Positionnement moins compétitif hors promotion
Notre recommandation
Intego Antivirus Premium s’adresse avant tout aux utilisateurs qui recherchent une protection basique pour un seul appareil. Une option envisageable à prix réduit, mais moins polyvalente que les autres solutions de cette sélection.
Noël approche : comment bien choisir son antivirus en 2025 ?
Choisir un antivirus ne se limite plus à bloquer des virus. À l’approche des fêtes, plusieurs critères méritent une attention particulière.
Installer une protection dès le premier démarrage
Un appareil neuf se connecte immédiatement à Internet pour télécharger mises à jour et applications. C’est l’un des moments les plus exposés. Anticiper l’installation d’un antivirus permet de sécuriser cette phase critique.
Adapter la solution au nombre d’appareils
Entre ordinateurs portables, smartphones et tablettes offerts à Noël, une suite multi-appareils apporte un vrai confort. Centraliser la gestion évite les oublis et simplifie le suivi de la protection.
Ne pas négliger les protections complémentaires
Les arnaques de fin d’année reposent massivement sur le phishing, les faux sites marchands et les réseaux Wi-Fi publics. Un antivirus intégrant anti-phishing, VPN et pare-feu apporte une couche de sécurité supplémentaire bienvenue.
Trouver le bon équilibre entre protection et simplicité
Les utilisateurs experts privilégieront l’efficacité pure et la légèreté, tandis que d’autres préféreront des suites très accessibles, quitte à sacrifier quelques options avancées. Il n’existe pas de solution universelle, mais des antivirus adaptés à chaque profil.
Les offres actuelles permettent de s’équiper à moindre coût tout en profitant de garanties de remboursement suffisantes pour tester ces solutions dans des conditions réelles, bien au-delà des fêtes.