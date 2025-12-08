C'est encore une fois une période de l'année qui doit rester à la fête. Et, dans cette perspective, quelle meilleure idée que de se faire accompagner, au quotidien, par une suite de cybersécurité performante ?

Anticipez dès à présent un achat de Noël des plus utiles en glissant Bitdefender sous votre sapin numérique, et offrez-vous les services d'une entreprise experte en cybersécurité depuis plus de 24 ans maintenant.

Et pour cause, les chiffres concernant les arnaques donnent le vertige. Sur l'année 2023, selon l'Etat Mondial des Fraudes, pas moins de 78% des personnes dans le monde ont été victimes d'un scam.

L'enjeu est donc d'autant plus à prendre au sérieux lorsqu'il s'agit des plus jeunes, car les pirates en ligne ne s'arrêtent pas aux traditionnels ordinateurs.

Les applications sont, ainsi, une vraie cible pour les développeurs malicieux. Même si l'App Store reste, globalement, bien plus contrôlé et sûr que les applications qui circulent sous Android, les smartphones de nos ados doivent faire l'objet d'une vigilance accrue.

En effet, en ces fêtes de fin d'année, il n'est pas rare que des arnaqueurs, ou autres annonceurs véreux, glissent des publicités frauduleuses dans ces applications. Un mauvais clic, et vous voilà redirigé vers une adresse potentiellement source d'infection par virus.