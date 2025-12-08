Les fêtes de fin d'année approchent, et si elles font l'objet de nombreuses réjouissances, elles ne doivent pas non plus être l'occasion d'un relâchement face aux cyber-menaces. Cela vaut d'autant plus pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont particulièrement ciblés par les pirates en ligne en ce moment.
Avec quelques bons conseils, accompagnés d'une suite de cybersécurité adaptée à nos appareils connectés du quotidien, vous vous évitez une très large partie des risques de subir une arnaque en ligne.
Cependant, une prévention active doit rester de mise, et en cela, Bitdefender Premium Security Plus est une solution particulièrement accompagnante aussi bien sur ordinateur (macOS, Windows), que smartphone (Android, iOS) et tablette.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur les enjeux de cybersécurité autour des arnaques de Noël, plus spécifiquement à destination des enfants comme des adolescents, ainsi que les modalités d'abonnement disponibles pour gagner en sérénité en famille.
Les points forts de Bitdefender :
- Bitdefender Scamio pour dénicher les arnaques
- Scam Protection, un anti-fraude basé sur l'IA
- 5 appareils simultanément équipés
Prémunissez-vous des arnaques sous leurs formes les plus diverses
Des scams en hausse aux périodes de fin d'année
C'est encore une fois une période de l'année qui doit rester à la fête. Et, dans cette perspective, quelle meilleure idée que de se faire accompagner, au quotidien, par une suite de cybersécurité performante ?
Anticipez dès à présent un achat de Noël des plus utiles en glissant Bitdefender sous votre sapin numérique, et offrez-vous les services d'une entreprise experte en cybersécurité depuis plus de 24 ans maintenant.
Et pour cause, les chiffres concernant les arnaques donnent le vertige. Sur l'année 2023, selon l'Etat Mondial des Fraudes, pas moins de 78% des personnes dans le monde ont été victimes d'un scam.
L'enjeu est donc d'autant plus à prendre au sérieux lorsqu'il s'agit des plus jeunes, car les pirates en ligne ne s'arrêtent pas aux traditionnels ordinateurs.
Les applications sont, ainsi, une vraie cible pour les développeurs malicieux. Même si l'App Store reste, globalement, bien plus contrôlé et sûr que les applications qui circulent sous Android, les smartphones de nos ados doivent faire l'objet d'une vigilance accrue.
En effet, en ces fêtes de fin d'année, il n'est pas rare que des arnaqueurs, ou autres annonceurs véreux, glissent des publicités frauduleuses dans ces applications. Un mauvais clic, et vous voilà redirigé vers une adresse potentiellement source d'infection par virus.
Soyez donc toujours attentif aux promotions trop belles, aux prix qui explosent la concurrence, ou aux annonces permettant, soit disant, des achats in-app' qui en réalité, vous exposent plus qu'autre chose. Prenez de vérifier que vous naviguez sur un site sécurisé, en vérifiant l'adresse comportant systématique ://httpS dans l'URL notamment.
La pédagogie à l'égard de vos enfants en est d'autant plus importante que leur apprendre les bons réflexes est la clef. Par exemple, lorsque vous leur prêtez votre smartphone pour qu'ils jouent de temps en temps à un jeu, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il se passe toutes les 10 secondes.
Expliquez donc, à travers des exemples concrets, pourquoi respecter les règles du « jeu », aussi bien concernant le thème de l'app' que celles de la cybersécurité, vaut pour chacun.
Plus encore, et comme illustré dans l'iconographie ci-dessus, Bitdefender s'investit quotidiennement pour un monde numérique plus sûr. Sa fonctionnalité Bitdefender Scamio l'incarne, en vous permettant, gratuitement, de vérifier un lien comme sécurisé. Un simple copier-coller du lien concerné, et le tour est joué.
Au pays des réseaux sociaux, l'arnaqueur est roi
Selon l'Alliance Mondiale contre les Fraudes, sur l'année 2024, 44% des fraudes ont été opérées à partir de messageries instantanées telles que WhatsApp, ou encore de réseaux sociaux comme Facebook.
Pour petits et grands, la vigilance est encore une fois de mise. Par exemple, cela peut venir d'un contact connu qui vous alerte sur un besoin financier inopiné à la suite d'un problème rencontré. Cela peut être vrai, aussi, prenez donc le temps de vérifier l'information, par exemple, en le contactant sur son portable s'il vous a envoyé ce message via Messenger.
Prenez également du recul, car ces arnaques fonctionnent par un système d'ingénierie sociale. Elles ne sont pas tant dangereuses sur le papier (au point de faire réagir votre antivirus concrètement) mais utilisent vos émotions pour mieux vous faire réagir, en cliquant sur un lien, ou en communiquant des informations sensibles notamment.
Bonne nouvelle, vous pouvez équiper vos smartphones, sous Android, comme iOS, avec Bitdefender Premium Security. Parmi les fonctionnalités incluses, vous retrouvez un détecteur d'arnaque par SMS. N'oubliez pas de suivre vos colis, et si vous n'en avez tout simplement pas commandé, ne tombez pas dans le panneau de la traditionnelle fourberie au livreur qui n'aurait pas pu vous délivrer votre paquet.
Naviguez en ligne plus sereinement sur vos appareils connectés du quotidien
La confiance n'exclut pas le contrôle en cybersécurité
Même si vous prenez le temps d'expliquer ces enjeux aux plus jeunes, le contrôle parental, inclus parmi les fonctionnalités de Bitdefender Premium Security, peut vraiment vous être utile. Vous pouvez ainsi, en cette fin d'année, définir des restrictions spécifiques, notamment concernant les applications visitées par vos enfants.
Néanmoins, et c'est essentiel, demeurez dans la pédagogie. Parmi les arnaques les plus courantes, se trouvent aussi celles liées à la solidarité envers les plus démunis, ou encore la vente d'animaux de compagnie.
Il est tout à fait compréhensible de vouloir aider autrui comme d'être séduit par un chaton. Pour autant, une fois encore, prenez le temps d'analyser la proposition, ne transmettez pas de données sensibles sans vérifier votre interlocuteur, si possible, en le rencontrant physiquement accompagné de l'animal par exemple.
Vous pouvez également être accompagné par la fonctionnalité Scam Protection. Ce compagnon navigue en ligne à vos côtés pour détecter les arnaques en temps réel grâce au recours à l'intelligence artificielle de Bitdefender. Vous effectuez ainsi plus sereinement vos achats de Noël.
Bitdefender Premium Security comprend, par ailleurs, de nombreuses autres fonctionnalités dédiées à votre cybersécurité, telles qu'un Gestionnaire de mots de passe. Grâce à celui-ci, vous vous évitez, et c'est aussi valable pour les plus jeunes, de répéter un même mot de passe entre différents comptes par confort.
Le gestionnaire de mots de passe de Bitdefender retient ces informations pour vous, vous aide aussi à générer de solides données d'authentification, et vous alerte en cas de compromission. Cela vous permet, ainsi, de réagir au plus vite.
Pour en apprendre plus sur l'efficacité des solutions de cybersécurité de Bitdefender, et notamment la robustesse de son antivirus, vous pouvez consulter, à votre guise, l'avis dédié réalisé en toute indépendance par la rédaction de Clubic.
Une protection adaptée à votre besoin comme ceux de vos proches
En ce moment, vous pouvez obtenir un prix réduit sur votre première année d'abonnement à la suite Bitdefender Premium Security.
Concrètement, une souscription vous permet de connecter, avec 1 compte, jusqu'à 5 appareils connectés compatibles simultanément. Le tout, dès 59,99€ au lieu de 109,99€ pour vos 12 premiers mois, soit -45% de réduction.
Pratique, un plan familial est aussi disponible. Celui-ci inclut 5 comptes, pour un total potentiel de 25 appareils équipés. Le rapport qualité/prix est appréciable, avec une première année à 69,98€ au lieu de 149,99€, soit une réduction de -53%.
Saisissez donc l'abonnement qui répond le mieux à votre besoin, tout en prenant le temps de consulter vos proches pour un gain potentiel de cybersécurité en famille.
Une fois vos 12 premiers mois de souscription achevés, vous pouvez conserver votre solution Bitdefender Premium Security au prix annuel en vigueur. Un renouvellement automatique est actif par défaut mais modulable selon votre souhait.
Le service client de Bitdefender reste disponible pour répondre à vos sollicitations, et votre achat s'accompagne d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.