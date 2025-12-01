Les Mac ne sont plus à l’abri. Avec l’explosion des malwares ciblant macOS, Intego propose une solution complète à seulement 2,50 €/mois. Un bon plan rare pour sécuriser sereinement votre machine.
On entend souvent dire que « les Mac n’attrapent pas de virus ». Cette croyance, autrefois fondée, ne reflète plus du tout la réalité de 2025. Les cybercriminels ciblent désormais macOS avec la même intensité que Windows, et les attaques (ransomwares, chevaux de Troie, phishing, espionnage) se multiplient. Face à cette évolution, s’équiper d’un antivirus fiable n’est plus une option, mais une nécessité.
Pour répondre à ces menaces croissantes, Intego propose aujourd’hui l’une de ses offres les plus attractives : 2,50 € par mois pendant 1 an pour protéger un Mac. Une solution taillée sur mesure pour les utilisateurs Apple, simple d’utilisation et réputée pour son efficacité.
Intego fait partie des rares éditeurs spécialisés dans la sécurité macOS. Leur offre à 2,50 €/mois permet de protéger un Mac pendant un an avec une suite pensée pour les menaces qui ciblent spécifiquement les appareils Apple.
✅ 3 points forts de l’offre Intego :
1. Une protection conçue exclusivement pour macOS
Contrairement aux antivirus généralistes “adaptés” à macOS, Intego développe des solutions dédiées à l’environnement Apple depuis plus de vingt ans. Résultat : une détection plus fine et une meilleure capacité à bloquer les menaces récentes.
2. Une suite rapide, légère et discrète
Intego s’intègre parfaitement à macOS Sonoma ou Ventura. L’antivirus consomme peu de ressources, ne ralentit pas l’ordinateur et offre des analyses rapides. L’utilisateur bénéficie d’une protection constante sans être gêné.
3. Un excellent rapport qualité/prix
À seulement 2,50 €/mois, c’est l’un des meilleurs prix du marché pour une solution premium macOS. Les mises à jour sont automatiques et l’antivirus surveille en continu votre machine pour bloquer les menaces avant qu’elles ne causent des dégâts.
Pourquoi il est impératif de protéger son Mac ?
L’idée selon laquelle les Mac seraient naturellement immunisés contre les virus est désormais dépassée. Pendant longtemps, macOS a effectivement été moins touché que Windows, principalement parce qu’il représentait une part plus faible du marché informatique. Mais ce contexte a radicalement changé : la popularité croissante des Mac a attiré les cybercriminels, qui développent aujourd’hui des attaques spécifiquement conçues pour contourner les protections d’Apple.
Depuis 2022, les laboratoires de cybersécurité observent une croissance importante des logiciels malveillants ciblant macOS : adwares, chevaux de Troie, espionnage via navigateurs, ransomwares, vols de données ou encore logiciels frauduleux se faisant passer pour des applications légitimes. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est pas imperméable à ces menaces. Son système de sécurité intégré (Gatekeeper, XProtect) constitue une première barrière, utile mais insuffisante face aux attaques plus sophistiquées.
Les pirates utilisent désormais des méthodes avancées pour infecter les Mac : installations furtives via fichiers dissimulés, attaques zero-day, extensions de navigateur malveillantes ou encore téléchargements piégés lors de l'installation d'apps non officielles. Beaucoup d'utilisateurs ignorent d'ailleurs qu'une grande partie des infections sur Mac provient du simple surf web : publicités malicieuses, faux téléchargements, faux antivirus, phishing ciblé…
De plus, un Mac non protégé peut devenir une cible facile lors d’une connexion Wi-Fi publique, où l’interception de données ou l’injection de malwares est particulièrement simple pour un attaquant.
C’est pourquoi utiliser un antivirus spécialisé est devenu indispensable. Une solution comme Intego surveille en continu l’activité du système, bloque les comportements suspects, analyse les téléchargements et protège la navigation en temps réel. Elle permet également de détecter des menaces silencieuses que l’utilisateur ne verrait jamais.
En 2025, protéger un Mac ne relève plus du confort, mais d’une véritable nécessité. La sécurité intégrée d’Apple constitue un bon point de départ, mais seuls des outils complets comme Intego permettent d’éviter les attaques modernes, bien plus complexes qu’il y a quelques années.