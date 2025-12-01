L’idée selon laquelle les Mac seraient naturellement immunisés contre les virus est désormais dépassée. Pendant longtemps, macOS a effectivement été moins touché que Windows, principalement parce qu’il représentait une part plus faible du marché informatique. Mais ce contexte a radicalement changé : la popularité croissante des Mac a attiré les cybercriminels, qui développent aujourd’hui des attaques spécifiquement conçues pour contourner les protections d’Apple.

Depuis 2022, les laboratoires de cybersécurité observent une croissance importante des logiciels malveillants ciblant macOS : adwares, chevaux de Troie, espionnage via navigateurs, ransomwares, vols de données ou encore logiciels frauduleux se faisant passer pour des applications légitimes. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est pas imperméable à ces menaces. Son système de sécurité intégré (Gatekeeper, XProtect) constitue une première barrière, utile mais insuffisante face aux attaques plus sophistiquées.

Les pirates utilisent désormais des méthodes avancées pour infecter les Mac : installations furtives via fichiers dissimulés, attaques zero-day, extensions de navigateur malveillantes ou encore téléchargements piégés lors de l'installation d'apps non officielles. Beaucoup d'utilisateurs ignorent d'ailleurs qu'une grande partie des infections sur Mac provient du simple surf web : publicités malicieuses, faux téléchargements, faux antivirus, phishing ciblé…

De plus, un Mac non protégé peut devenir une cible facile lors d’une connexion Wi-Fi publique, où l’interception de données ou l’injection de malwares est particulièrement simple pour un attaquant.

C’est pourquoi utiliser un antivirus spécialisé est devenu indispensable. Une solution comme Intego surveille en continu l’activité du système, bloque les comportements suspects, analyse les téléchargements et protège la navigation en temps réel. Elle permet également de détecter des menaces silencieuses que l’utilisateur ne verrait jamais.

En 2025, protéger un Mac ne relève plus du confort, mais d’une véritable nécessité. La sécurité intégrée d’Apple constitue un bon point de départ, mais seuls des outils complets comme Intego permettent d’éviter les attaques modernes, bien plus complexes qu’il y a quelques années.