Chaque jour, nous consultons nos e-mails, gérons nos comptes bancaires, partageons des documents professionnels ou personnels depuis des appareils connectés. Ce réflexe du quotidien cache une réalité : plus de 90 % des cyberattaques commencent par une simple interaction numérique, souvent anodine. Les arnaques par e-mail, les liens piégés, les ransomwares ou les scripts de cryptomining se propagent silencieusement et ciblent aussi bien les particuliers que les entreprises.

Et si l’on pense souvent être à l’abri, la majorité des utilisateurs ne disposent que d’une protection partielle, parfois limitée à un simple antivirus gratuit. Pourtant, nos données les plus précieuses (identifiants, photos, documents, coordonnées bancaires) circulent sur le web sans véritable bouclier. Face à cette exposition permanente, adopter une solution de sécurité complète n’est plus un luxe, mais une nécessité.