Les virus, malwares et tentatives de phishing ciblant macOS explosent ces derniers mois. Pour y faire face, Intego Mac Premium Bundle X9 revient avec une remise exceptionnelle de 60 %, offrant une protection complète du Mac à prix réduit.
Pourquoi les Mac sont de plus en plus ciblés par les cybermenaces ?
Longtemps considérés comme plus sûrs, les Mac attirent désormais autant les cybercriminels que les PC. Phishing, ransomwares, spywares ou encore adwares ciblent directement macOS, profitant parfois d’un faux sentiment de sécurité chez les utilisateurs Apple.
C’est précisément dans ce contexte qu’Intego Mac Premium Bundle X9 s’impose comme une solution de référence. Développée spécifiquement pour macOS, cette suite tout-en-un combine antivirus, pare-feu, contrôle parental et outils d’optimisation.
Trois bonnes raisons de choisir Intego Mac Premium Bundle X9
- Protection native pour macOS : contrairement à de nombreux antivirus génériques, Intego est conçu exclusivement pour l’écosystème Apple.
- Suite tout-en-un complète : antivirus, pare-feu intelligent, contrôle parental et nettoyage du Mac dans un seul abonnement.
- Excellent rapport qualité-prix en promotion : la remise actuelle rend cette solution premium bien plus accessible que ses concurrentes.
Mac, virus et malwares : une menace devenue bien réelle
Intego Mac Premium Bundle X9 ne se limite pas à un simple antivirus. Il s’agit d’une suite de sécurité complète, pensée pour une utilisation quotidienne, aussi bien personnelle que familiale.
On y retrouve VirusBarrier, l’antivirus maison capable de bloquer virus, ransomwares et logiciels espions en temps réel. Il analyse les fichiers, les téléchargements et même les périphériques externes.
La suite intègre également NetBarrier, un pare-feu intelligent qui adapte automatiquement son niveau de protection selon le réseau utilisé (Wi-Fi public, réseau domestique, bureau). Un vrai plus pour les utilisateurs nomades.
Autre outil clé : ContentBarrier, le module de contrôle parental, idéal pour sécuriser l’usage du Mac par les enfants. Enfin, Washing Machine permet de nettoyer macOS, supprimer les fichiers inutiles et améliorer les performances globales du système.
Le tout s’intègre parfaitement à macOS, sans ralentissements notables ni notifications intrusives.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Une réduction exceptionnelle à ne pas laisser passer
Habituellement proposé à 119,99 € par an, Intego Mac Premium Bundle X9 est actuellement disponible à 29,99 € la première année, soit 60 % de réduction immédiate.
Économie réalisée : 90 €
Réduction : -60 %
À ce niveau de prix, il devient difficile de trouver une alternative aussi complète pour macOS. Cette promotion est temporaire et réservée aux nouvelles souscriptions via le lien partenaire.
✅ Notre avis sur Intego Mac Premium Bundle X9
Intego reste une valeur sûre pour les utilisateurs Mac exigeants. La qualité de la protection, l’ergonomie des outils et la spécialisation macOS font clairement la différence.
À 29,99 € la première année, cette offre représente un excellent compromis entre sécurité, simplicité et budget. Pour tous ceux qui veulent protéger efficacement leur Mac sans se ruiner, c’est un choix évident.
Les Mac ont-ils vraiment besoin d’un antivirus aujourd’hui ?
Oui. Les Mac sont désormais des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Phishing, ransomwares et logiciels espions touchent de plus en plus macOS. Un antivirus spécialisé permet de bloquer ces menaces en temps réel et d’éviter le vol de données personnelles.
Intego est-il mieux adapté à macOS que les antivirus généralistes ?
Oui. Intego est développé exclusivement pour macOS, contrairement aux solutions multiplateformes. Cela lui permet d’être mieux intégré au système Apple, plus discret et plus efficace contre les menaces spécifiquement conçues pour les Mac.
Intego est-il compatible avec les Mac récents et Apple Silicon ?
Oui. Intego Mac Premium Bundle X9 est compatible avec les versions récentes de macOS ainsi qu’avec les Mac équipés de processeurs Apple Silicon (M1, M2 et suivants).