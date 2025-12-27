Intego Mac Premium Bundle X9 ne se limite pas à un simple antivirus. Il s’agit d’une suite de sécurité complète, pensée pour une utilisation quotidienne, aussi bien personnelle que familiale.

On y retrouve VirusBarrier, l’antivirus maison capable de bloquer virus, ransomwares et logiciels espions en temps réel. Il analyse les fichiers, les téléchargements et même les périphériques externes.

La suite intègre également NetBarrier, un pare-feu intelligent qui adapte automatiquement son niveau de protection selon le réseau utilisé (Wi-Fi public, réseau domestique, bureau). Un vrai plus pour les utilisateurs nomades.

Autre outil clé : ContentBarrier, le module de contrôle parental, idéal pour sécuriser l’usage du Mac par les enfants. Enfin, Washing Machine permet de nettoyer macOS, supprimer les fichiers inutiles et améliorer les performances globales du système.

Le tout s’intègre parfaitement à macOS, sans ralentissements notables ni notifications intrusives.