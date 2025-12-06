Alors que les achats de Noël battent leur plein, Avast propose une réduction spéciale sur sa suite Ultimate, jusqu'au 9 décembre. Une offre tout-en-un mêlant antivirus avancé, VPN sécurisé, nettoyage automatique et anti-pistage.
Besoin de protéger vos achats de Noël ?
Les fêtes de fin d’année sont, chaque année, la période la plus active pour les pirates : faux sites, SMS frauduleux, arnaques bancaires… Les escroqueries en ligne connaissent une forte hausse en décembre, avec une augmentation de 7 % en 2024 par rapport à 2023*. Pour éviter de tomber dans un piège, protéger vos achats, vos comptes et vos appareils devient essentiel. C’est précisément là qu’Avast Ultimate frappe fort.
La suite de cybersécurité la plus complète du catalogue Avast est aujourd’hui proposée avec -70 % de réduction, que ce soit pour la formule 1 PC + 1 mobile ou la protection jusqu’à 10 appareils, pour la 1ère année d’abonnement. Cette réduction est calculée par rapport au prix de renouvellement. Un pack premium qui combine antivirus primé, VPN, outils d’optimisation et anti-pistage, le tout en un seul téléchargement.
Trois bonnes raisons de choisir Avast Ultimate
- Une protection anti-arnaques basée sur l’IA
- Un pack tout-en-un : sécurité, confidentialité, optimisation
- Deux formules flexibles selon vos besoins : 1 appareil + mobile ou jusqu’à 10 appareils
Une suite complète pour protéger votre vie numérique
Avast Ultimate n’est pas un simple antivirus : c’est une suite complète pour vous aider à contrer les menaces du quotidien, particulièrement celles très présentes pendant les achats de Noël.
On y retrouve Avast Premium Security, l’antivirus primé qui bloque virus, ransomwares, spywares, malwares et même les attaques de type "zéro-seconde". L’outil détecte aussi les réseaux Wi-Fi dangereux et les sites frauduleux.
Le pack inclut également Avast SecureLine VPN, qui chiffre votre connexion avec un niveau bancaire pour éviter que les pirates, FAI ou annonceurs ne suivent vos activités, idéal lors de vos achats en ligne ou connexions sur les Wi-Fi publics.
Pour booster vos appareils, Avast Cleanup Premium supprime automatiquement les fichiers indésirables, optimise les performances et libère de l’espace.
Enfin, Avast AntiTrack aide à empêcher les trackers de collecter vos données et masque votre empreinte digitale en ligne.
Avast vous aide à protéger votre PC, Mac, Android ou iPhone : tout est inclus dans la suite. Et pour encore plus de tranquillité : Avast aide à bloquer également les SMS et appels frauduleux, un fléau qui explose en période de promos.
Une réduction de -70 % avec deux formules au choix
Formule 1 : 1 PC Windows/Mac + 1 mobile
- 30,99 € la première année au lieu de 102,99 €, soit 2,58 €/mois : une solution idéale pour une personne seule qui veut protéger son ordinateur et son smartphone, avec tous les outils premium.
Formule 2 : Jusqu’à 10 appareils
- 38,99 € la première année au lieu de 129,99 €, soit 3,25 €/mois : parfait pour les familles, les couples ou ceux qui veulent sécuriser tout leur environnement numérique : PC, Mac, Android, iPhone, iPad…
Il s’agit d’une économie de 70 %, calculée par rapport au prix de renouvellement, ce qui est rare pour une suite aussi complète. Avec la hausse des arnaques en ligne pendant les fêtes, c’est sans doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.
✅ Notre avis sur Avast Ultimate
Avast Ultimate s’impose comme l’une des suites de sécurité les plus complètes du marché, surtout à ce prix réduit de 70 %. Elle coche toutes les cases : antivirus puissant, anti-arnaques basé sur l’IA, VPN sécurisé, nettoyage automatique et anti-pistage. Le tout, disponible en version solo ou familiale jusqu’à 10 appareils. Pour les fêtes, difficile de trouver mieux pour éviter les escroqueries en ligne et naviguer sereinement.
* selon le ministère de l'intérieur