Avast Ultimate n’est pas un simple antivirus : c’est une suite complète pour vous aider à contrer les menaces du quotidien, particulièrement celles très présentes pendant les achats de Noël.

On y retrouve Avast Premium Security, l’antivirus primé qui bloque virus, ransomwares, spywares, malwares et même les attaques de type "zéro-seconde". L’outil détecte aussi les réseaux Wi-Fi dangereux et les sites frauduleux.

Le pack inclut également Avast SecureLine VPN, qui chiffre votre connexion avec un niveau bancaire pour éviter que les pirates, FAI ou annonceurs ne suivent vos activités, idéal lors de vos achats en ligne ou connexions sur les Wi-Fi publics.

Pour booster vos appareils, Avast Cleanup Premium supprime automatiquement les fichiers indésirables, optimise les performances et libère de l’espace.

Enfin, Avast AntiTrack aide à empêcher les trackers de collecter vos données et masque votre empreinte digitale en ligne.

Avast vous aide à protéger votre PC, Mac, Android ou iPhone : tout est inclus dans la suite. Et pour encore plus de tranquillité : Avast aide à bloquer également les SMS et appels frauduleux, un fléau qui explose en période de promos.