Il est rare de trouver des réductions aussi importantes sur des solutions haut de gamme comme Bitdefender Total Security. À l’heure où les cyberattaques se multiplient, disposer d’un antivirus fiable permet d’éviter de nombreux pièges : phishing, malwares sophistiqués, ransomwares, vol de données…

Avec cette réduction de 50 %, Bitdefender devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. La protection couvrant plusieurs appareils, l’offre est particulièrement avantageuse pour les foyers équipés de plusieurs ordinateurs et smartphones.

Le pack inclut surtout des protections avancées qui ne sont pas toujours disponibles dans les versions de base : surveillance des comportements suspects, blocage proactif des menaces, sandboxing, protection bancaire, chiffrement des données. Pour ceux qui effectuent des achats en ligne, pour les étudiants, les télétravailleurs et les familles, cette suite complète couvre tous les usages sensibles.

Enfin, Bitdefender est classé meilleur antivirus par notre expert cybersécurité, notamment pour son excellent taux de détection et son impact minimal sur les performances. Une réduction de 50 % sur un logiciel de ce niveau est suffisamment rare pour être soulignée.