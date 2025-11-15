Pourquoi Windows Defender ne suffit plus face aux cybermenaces modernes

Windows Defender fait le travail de base : filtrer, analyser, bloquer les menaces communes. Mais ses limites apparaissent dès qu’on parle de :

zero-day (failles exploitables avant même qu’un correctif existe)

malwares polymorphes

phishing avancé déguisé en mails légitimes

attaques via navigateurs et extensions

logiciels malveillants “sans fichier”, invisibles aux scans classiques

Les laboratoires indépendants montrent que même un PC à jour peut être compromis en un seul clic distrait. D’où l’importance d’une protection réellement proactive, capable de repérer les anomalies avant même qu’un malware ne se manifeste.