Protégez, optimisez et sécurisez votre Mac avec Intego Mac Premium Bundle, la solution la plus complète pour macOS. À seulement 2,50 €/mois (29,99 € la première année), profitez d’une suite tout-en-un regroupant antivirus, pare-feu, contrôle parental et optimisation.

La solution ultime pour sécuriser et accélérer votre Mac : Intego à 2,50 €/mois ©
Votre Mac mérite la sécurité n°1

Depuis plus de 25 ans, Intego est le numéro 1 mondial de la sécurité sur Mac. Le pack Mac Premium Bundle va bien au-delà d’un simple antivirus : il protège vos données, accélère votre Mac et veille à la sécurité de votre famille.

Pensé pour tous les utilisateurs macOS, il associe puissance, simplicité et fiabilité.

Découvrir Intego Mac Premium Bundle dès 2,50 €/mois

Trois bonnes raisons de choisir Intego

  • 🔒 Protection intégrale : antivirus, pare-feu et anti-hameçonnage contre 100 % des menaces.
  • ⚙️ Mac optimisé : nettoyage automatique des fichiers inutiles et accélération du système.
  • 👨‍👩‍👧 Sécurité familiale : contrôle parental avancé pour protéger vos enfants en ligne.

Ce que comprend le pack Mac Premium Bundle

La suite Intego Mac Premium Bundle regroupe tout ce dont votre Mac a besoin pour rester sûr et performant :

  • VirusBarrier X9 : antivirus avancé pour Mac et Windows, avec protection en temps réel 24h/24 et 7j/7.
  • NetBarrier X9 : pare-feu bidirectionnel intelligent contre les connexions suspectes.
  • Mac Washing Machine X9 : outil d’optimisation qui supprime les doublons et nettoie les fichiers inutiles.
  • ContentBarrier X9 : contrôle parental complet, blocage des contenus inappropriés et suivi du temps d’écran.
  • Personal Backup 10.9 : solution de sauvegarde rapide et sécurisée pour vos fichiers essentiels.

Une suite tout-en-un qui combine sécurité, performance et tranquillité d’esprit, le tout à un prix imbattable.

Intego Mac Premium Bundle (Virus Barrier) X9
  • moodVersion gratuite limitée
  • devices1 à 5 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsContrôle parental inclus
9.1 / 10
9.1 /10
Voir l'offre

Prix et opportunité à ne pas manquer

L’offre Mac Premium Bundle est actuellement à 2,50 €/mois, soit 29,99 € la première année, au lieu de 79,99 €. Vous économisez plus de 60 % sur la suite la plus complète pour Mac.

Cette promotion exceptionnelle est limitée dans le temps, alors ne tardez pas à en profiter.

Témoignage client : "Un logiciel excellent et efficace avec un support réactif et compétent. Hautement recommandé..."

Profitez de l’offre Intego Mac Premium Bundle à 2,50 €/mois

Pour les petits budgets : Intego Mac Internet Security à 1,67 €/mois

Si vous cherchez une solution plus légère mais tout aussi fiable, Intego propose aussi Mac Internet Security à seulement 1,67 €/mois (19,99 € la première année).

Elle comprend :

  • Antivirus complet pour Mac et Windows
  • Protection réseau via NetBarrier X9
  • Analyse automatique et protection en temps réel
  • Bouclier anti-hameçonnage efficace

✅ Notre avis sur Intego Mac Premium Bundle

Avec ses outils puissants et son interface claire, Intego Mac Premium Bundle s’impose comme la meilleure suite Mac du moment. Un vrai “tout-en-un” pour protéger, nettoyer et sauvegarder votre Mac sans effort.

