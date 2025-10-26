Protégez, optimisez et sécurisez votre Mac avec Intego Mac Premium Bundle, la solution la plus complète pour macOS. À seulement 2,50 €/mois (29,99 € la première année), profitez d’une suite tout-en-un regroupant antivirus, pare-feu, contrôle parental et optimisation.
Votre Mac mérite la sécurité n°1
Depuis plus de 25 ans, Intego est le numéro 1 mondial de la sécurité sur Mac. Le pack Mac Premium Bundle va bien au-delà d’un simple antivirus : il protège vos données, accélère votre Mac et veille à la sécurité de votre famille.
Pensé pour tous les utilisateurs macOS, il associe puissance, simplicité et fiabilité.
Trois bonnes raisons de choisir Intego
- 🔒 Protection intégrale : antivirus, pare-feu et anti-hameçonnage contre 100 % des menaces.
- ⚙️ Mac optimisé : nettoyage automatique des fichiers inutiles et accélération du système.
- 👨👩👧 Sécurité familiale : contrôle parental avancé pour protéger vos enfants en ligne.
Ce que comprend le pack Mac Premium Bundle
La suite Intego Mac Premium Bundle regroupe tout ce dont votre Mac a besoin pour rester sûr et performant :
- VirusBarrier X9 : antivirus avancé pour Mac et Windows, avec protection en temps réel 24h/24 et 7j/7.
- NetBarrier X9 : pare-feu bidirectionnel intelligent contre les connexions suspectes.
- Mac Washing Machine X9 : outil d’optimisation qui supprime les doublons et nettoie les fichiers inutiles.
- ContentBarrier X9 : contrôle parental complet, blocage des contenus inappropriés et suivi du temps d’écran.
- Personal Backup 10.9 : solution de sauvegarde rapide et sécurisée pour vos fichiers essentiels.
Une suite tout-en-un qui combine sécurité, performance et tranquillité d’esprit, le tout à un prix imbattable.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Prix et opportunité à ne pas manquer
L’offre Mac Premium Bundle est actuellement à 2,50 €/mois, soit 29,99 € la première année, au lieu de 79,99 €. Vous économisez plus de 60 % sur la suite la plus complète pour Mac.
Cette promotion exceptionnelle est limitée dans le temps, alors ne tardez pas à en profiter.
Témoignage client : "Un logiciel excellent et efficace avec un support réactif et compétent. Hautement recommandé..."
Pour les petits budgets : Intego Mac Internet Security à 1,67 €/mois
Si vous cherchez une solution plus légère mais tout aussi fiable, Intego propose aussi Mac Internet Security à seulement 1,67 €/mois (19,99 € la première année).
Elle comprend :
- Antivirus complet pour Mac et Windows
- Protection réseau via NetBarrier X9
- Analyse automatique et protection en temps réel
- Bouclier anti-hameçonnage efficace
✅ Notre avis sur Intego Mac Premium Bundle
Avec ses outils puissants et son interface claire, Intego Mac Premium Bundle s’impose comme la meilleure suite Mac du moment. Un vrai “tout-en-un” pour protéger, nettoyer et sauvegarder votre Mac sans effort.