Depuis plus de 25 ans, Intego est le numéro 1 mondial de la sécurité sur Mac. Le pack Mac Premium Bundle va bien au-delà d’un simple antivirus : il protège vos données, accélère votre Mac et veille à la sécurité de votre famille.

Pensé pour tous les utilisateurs macOS, il associe puissance, simplicité et fiabilité.