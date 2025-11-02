Une protection pensée pour le quotidien

Bitdefender Premium Security va bien au-delà du simple antivirus : c’est une solution complète qui s’intègre naturellement dans tous les usages du quotidien.

Grâce à ses technologies de détection comportementale et de blocage proactif, elle protège vos appareils contre les ransomwares, le phishing, les tentatives de cryptomining et bien d’autres menaces.

En déplacement ou en télétravail, le VPN illimité chiffre automatiquement votre connexion sur les réseaux Wi-Fi publics.

À la maison, le contrôle parental et les filtres vous permettent de sécuriser l’usage numérique des enfants en toute simplicité. Et si vous faites souvent des achats en ligne ou recevez beaucoup d’e-mails, le système anti-fraude et antispam veille discrètement en arrière-plan. Plus qu’un antivirus, Bitdefender est votre véritable bouclier numérique personnel, toujours actif, toujours à jour, toujours prêt.