On se dit souvent que “ça n’arrive qu’aux autres”. Puis un message suspect, un faux mail de livraison, une pièce jointe malveillante ou un site frauduleux nous rappellent qu’Internet n’est pas toujours bienveillant. Entre phishing, ransomwares, vols de données et escroqueries en ligne, les menaces sont devenues beaucoup plus sophistiquées.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a jamais été aussi simple de se protéger correctement. Les suites de sécurité d’aujourd’hui ne se contentent plus d’un simple antivirus : elles surveillent les comportements douteux, sécurisent les paiements, protègent les enfants en ligne et veillent aux mises à jour. Et en ce moment, les prix baissent franchement. Autant dire que le timing est idéal pour s’équiper.