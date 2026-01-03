Ordinateurs, smartphones, tablettes : on stocke aujourd’hui toute notre vie numérique sur quelques appareils. Bonne nouvelle, plusieurs suites antivirus parmi les plus fiables du marché sont actuellement en forte promotion. L’occasion idéale de repartir sur de bonnes bases et de protéger ses données pour l’année à venir.
2026, l’année où l’on arrête de repousser la question de la sécurité numérique
On se dit souvent que “ça n’arrive qu’aux autres”. Puis un message suspect, un faux mail de livraison, une pièce jointe malveillante ou un site frauduleux nous rappellent qu’Internet n’est pas toujours bienveillant. Entre phishing, ransomwares, vols de données et escroqueries en ligne, les menaces sont devenues beaucoup plus sophistiquées.
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a jamais été aussi simple de se protéger correctement. Les suites de sécurité d’aujourd’hui ne se contentent plus d’un simple antivirus : elles surveillent les comportements douteux, sécurisent les paiements, protègent les enfants en ligne et veillent aux mises à jour. Et en ce moment, les prix baissent franchement. Autant dire que le timing est idéal pour s’équiper.
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Norton 360 Deluxe à 24,99 € au lieu de 44,99 € la première année (jusqu’à 3 appareils)
- Avast Ultimate à 41,99 € au lieu de 104,99 € la première année (1 PC ou Mac + 1 mobile)
- Intego Mac Premium Bundle à 29,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 84,99 € (1 Mac)
1. Bitdefender Total Security : une protection complète à prix fortement réduit
Bitdefender fait partie des noms qui reviennent systématiquement dans les classements. Sa force tient dans sa discrétion : il protège sans ralentir la machine, sans pop-ups incessants, sans réglages compliqués. On l’installe, il travaille en arrière-plan et on peut oublier qu’il est là, tout en sachant que la protection est solide.
Cette version “Total Security” couvre jusqu’à cinq appareils, ce qui convient parfaitement à un foyer moderne : un PC, un Mac, une tablette et quelques smartphones. À ce tarif, on sécurise toute la famille pour moins d’un repas au restaurant. Difficile de faire plus rationnel.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
2. Norton 360 Deluxe : simplicité et tranquillité d’esprit pour toute la famille
Norton est probablement la marque la plus connue du grand public, et ce n’est pas un hasard. Norton 360 Deluxe mise avant tout sur la simplicité d’utilisation. Tableau clair, alertes lisibles, fonctionnalités bien expliquées : même sans être expert, on sait ce qu’il se passe.
Il sécurise également la navigation en ligne, les mots de passe et les paiements, tout en protégeant plusieurs appareils. C’est le choix naturel pour ceux qui veulent quelque chose d’efficace sans avoir à mettre les mains dans les réglages. À ce niveau de prix, l’argument devient très convaincant.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
3. Avast Ultimate : le tout-en-un pour ceux qui veulent plus que l’antivirus
Avast Ultimate ne se positionne pas uniquement comme un antivirus, mais comme une véritable suite d’outils pour l’ordinateur. Nettoyage, optimisation, protection web, VPN intégré selon la formule : c’est une solution pensée pour ceux qui veulent un pack complet et qui aiment l’idée d’avoir tout au même endroit.
Il couvre un PC ou Mac et un mobile, ce qui correspond bien au profil d’un utilisateur solo qui veut surtout protéger ses appareils personnels. La réduction actuelle coupe quasiment le prix en deux, ce qui rend l’option nettement plus abordable pour tester le “tout-en-un”.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- La peinture est encore fraîche
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet
4. Intego Mac Premium Bundle : la solution pensée spécifiquement pour les utilisateurs de Mac
Les utilisateurs de Mac pensent souvent être tranquilles “par défaut”. La vérité est plus nuancée : macOS est solide, mais les tentatives de phishing, les spywares, les adwares et les escroqueries ciblant les navigateurs touchent tout le monde. Intego fait partie des rares éditeurs à développer spécifiquement pour Mac, et cela se sent.
Interface adaptée, outils bien intégrés au système, impact discret sur les performances : c’est la solution idéale pour ceux qui veulent rester protégés tout en conservant la philosophie Apple. La réduction actuelle rend l’offre particulièrement attractive pour s’équiper sans hésiter longtemps.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
L’offre Intego apporte une solution séduisante pour les utilisateurs de Mac. La qualité des différents logiciels Intego demeure satisfaisante même s’ils n’ont pas bougé d’un pixel depuis plusieurs années. Virus Barrier offre un très bon niveau de détection, Net Barrier est un pare-feu d’une simplicité enfantine et les autres modules remplissent leur contrat. On regrettera tout de même le fonctionnement parfois un peu intrusif du pare-feu qui gagnerait à être capable de détecter les applications réputées comme fiables. Malgré ces défauts, on continuera de recommander Intego Mac Premium Bundle X9 ou les logiciels qui le composent pour qui cherche une solution de sécurité native sur Mac et efficace.
- Interface simple et visuelle
- Excellent sur les menaces Mac
- Impact limité sur les performances système
- Un pare feu facile à administrer
- Les alertes un peu trop nombreuses
- Un peu moins bon sur les applications indésirables
Quel antivirus choisir selon votre profil ?
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui une solution pertinente pour chaque usage.
Si vous voulez une protection très complète pour toute la famille et plusieurs appareils, Bitdefender Total Security est un excellent choix.
Si vous privilégiez la simplicité absolue et un tableau clair, Norton 360 Deluxe s’impose facilement.
Si vous aimez les suites tout-en-un avec optimisation système, Avast Ultimate vous conviendra.
Si vous êtes sur Mac et que vous voulez une solution pensée pour votre environnement, Intego Mac Premium Bundle est la réponse évidente.
Le plus important est simple : ne plus rester sans protection.
✅ Avis Clubic : le meilleur moment pour sécuriser ses appareils sans se ruiner
Du côté de la rédaction, ces promotions tombent au moment parfait. Nous stockons aujourd’hui nos photos, nos documents administratifs, nos moyens de paiement et même nos identités numériques sur nos appareils. Les laisser sans protection n’a plus vraiment de sens.
Avec des offres entre 30 et 40 € la première année, parfois pour plusieurs appareils, il devient beaucoup plus facile de passer à l’action. Que ce soit pour vous, pour vos proches ou pour équiper toute la maison, cette sélection regroupe quelques-unes des meilleures solutions antivirus du moment à prix réduit.
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €