Protéger son ordinateur n’a jamais été aussi abordable : actuellement, Norton AntiVirus Plus est proposé à seulement 19,99 € pour un an, au lieu de 39,99 €. Une offre idéale pour sécuriser votre appareil contre les virus, les ransomwares et autres menaces numériques sans exploser votre budget.
À l’heure où les cyberattaques se multiplient et où nos vies numériques sont de plus en plus exposées, un bon antivirus devient indispensable. Norton, l’un des leaders historiques de la cybersécurité, casse les prix avec son offre AntiVirus Plus à -50 %. Une solution fiable, simple et complète pour vous protéger efficacement pendant 12 mois.
Trois raisons d’installer Norton AntiVirus Plus sans attendre
- Protection en temps réel : contre les virus, logiciels espions, ransomwares et autres menaces.
- Performance optimale : un antivirus léger qui ne ralentit pas votre système.
- Sécurité renforcée : pare-feu intelligent, gestionnaire de mots de passe et support technique inclus.
Un antivirus complet pour une utilisation quotidienne en toute sécurité
Norton AntiVirus Plus offre bien plus qu’une simple protection basique. Il intègre un pare-feu intelligent qui surveille vos connexions, un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser vos identifiants, ainsi qu’un support technique 24/7 pour vous accompagner en cas de souci.
L’interface est claire, intuitive, et s’installe rapidement sur votre PC ou Mac. Que vous surfiez, fassiez des achats en ligne ou consultiez vos mails, Norton veille en arrière-plan pour bloquer les menaces en temps réel. Un vrai plus pour ceux qui veulent une cybersécurité efficace sans prise de tête.
Un prix divisé par deux pour une protection maximale
Le tarif habituel de Norton AntiVirus Plus est de 39,99 € pour une licence d’un an. Mais grâce à cette offre spéciale, vous ne payez que 19,99 € la première année, soit 50 % d’économie immédiate.
C’est une opportunité parfaite pour tester un antivirus hautement réputé sans y laisser votre portefeuille. Attention, cette remise peut être temporaire et soumise à des conditions limitées dans le temps. Mieux vaut donc en profiter tant qu’elle est disponible !
Notre avis sur Norton AntiVirus Plus
Norton AntiVirus Plus est une solution de sécurité complète, efficace et très accessible. On apprécie sa simplicité d’utilisation, ses performances discrètes et la richesse de ses fonctionnalités, notamment le pare-feu et le gestionnaire de mots de passe. À 19,99 €, c’est une affaire en or pour une année de tranquillité numérique.