Un antivirus complet pour une utilisation quotidienne en toute sécurité

Norton AntiVirus Plus offre bien plus qu’une simple protection basique. Il intègre un pare-feu intelligent qui surveille vos connexions, un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser vos identifiants, ainsi qu’un support technique 24/7 pour vous accompagner en cas de souci.

L’interface est claire, intuitive, et s’installe rapidement sur votre PC ou Mac. Que vous surfiez, fassiez des achats en ligne ou consultiez vos mails, Norton veille en arrière-plan pour bloquer les menaces en temps réel. Un vrai plus pour ceux qui veulent une cybersécurité efficace sans prise de tête.