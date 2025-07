Avast Ultimate, qui obtient la note de 8/10 en conclusion de l'avis indépendant de Clubic, va plus loin, en termes de cybersécurité, qu'Avast Premium Security.

En effet, 3 modules majeurs sont inclus. A commencer par l'anti-traqueur d'Avast, pour éviter que des tiers ne puissent collecter des données vous concernant (préférences de navigation en ligne notamment), à votre insu.

Plus encore, Avast Ultimate comprend aussi Cleanup Premium. Destiné au nettoyage de votre ordinateur, il vous permet de gagner de l'espace, mais aussi d'accroitre sa réactivité comme sa vitesse de démarrage.

Enfin, vous obtenez également, dans Avast Ultimate, le VPN SecureLine d'Avast. Des serveurs, dans plus de 50 pays, sont à votre main pour rendre votre navigation en ligne plus confidentielle.

Ainsi, grâce au tunnel chiffré entre votre appareil, et le site Web que vous souhaitez visiter, les tiers auront bien plus de difficultés à collecter vos données et les associer à vous, y compris sur un réseau public (Wi-Fi d'aéroport, de camping, de gare, d'hôtel). Pour vos vacances estivales, Avast Ultimate ferait bien figure de compagnon idéal.