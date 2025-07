L’une des grandes forces d’Intego Washing Machine X9 est sa capacité à comprendre la manière dont vous utilisez votre Mac. Le logiciel n’efface pas à l’aveugle : il analyse les habitudes d’utilisation, les fichiers récemment ouverts, les doublons non modifiés, et les classe par ordre d’utilité. Vous bénéficiez ainsi d’un nettoyage personnalisé, basé sur une vraie logique d’usage.

Noté 7/10 sur son test, Washing Machine X9 dispose d’un module de réorganisation qui va bien au-delà du ménage classique. Il est capable de restructurer vos dossiers, de supprimer les raccourcis inutiles sur le bureau, de fusionner les dossiers similaires ou d’isoler les fichiers à archiver. Résultat : un Mac non seulement plus rapide, mais aussi plus clair, plus organisé et plus agréable à utiliser au quotidien.