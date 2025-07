Les anciens Mac restent fonctionnels… mais rarement protégés. Alors qu’Apple concentre désormais ses correctifs de sécurité sur les versions les plus récentes de macOS (Séquoia et ultérieures), de nombreux utilisateurs conservent des machines toujours performantes, mais dont le système n’est plus mis à jour. Résultat : un risque croissant face aux logiciels malveillants récents. Intego propose une réponse adaptée avec Mac Internet Security X9, une suite de sécurité compatible à partir de macOS 10.13, ce qui la rend accessible à un grand nombre de modèles encore en circulation.

Conçue exclusivement pour macOS, cette solution inclut VirusBarrier, un antivirus en temps réel, et NetBarrier, un pare-feu intelligent capable d’ajuster sa protection selon le type de réseau (domestique, public, professionnel). L’ensemble nécessite 1,5 Go d’espace disque et une connexion Internet active pour fonctionner, mais reste léger et simple à configurer, même sur des machines anciennes. L’objectif est clair : protéger efficacement les Mac qui ne bénéficient plus des outils de défense natifs les plus récents.

Une protection discrète, utile et bien calibrée. L’interface, parfois un peu datée sur les écrans Retina, n’en reste pas moins fonctionnelle. Et surtout, elle ne sacrifie ni performance ni clarté. Pour les utilisateurs souhaitant conserver leur Mac un peu plus longtemps, sans transiger sur la sécurité, c’est une solution fiable, pensée pour le quotidien, en particulier en période estivale où les connexions Wi-Fi peu sécurisées se multiplient.

En ce 24 juillet 2025, à l’heure où les déplacements estivaux s’intensifient et où les cybermenaces guettent chaque connexion non sécurisée, cette suite de sécurité tombe à point nommé. Et avec une promotion à -60 %, c’est le moment idéal pour faire le bon choix.