Norton AntiVirus Plus se distingue par sa grande accessibilité et sa capacité à offrir une protection immédiate dès son installation. En quelques minutes, l’outil prend en charge la défense de votre machine contre les menaces les plus courantes, sans nécessiter de configuration avancée. Il est particulièrement bien adapté aux utilisateurs qui recherchent une solution rapide à mettre en œuvre, sans sacrifier la qualité de la protection.

Ce logiciel intègre une base de données constamment mise à jour, un moteur d’analyse performant et un module de surveillance en temps réel, capable de détecter les comportements suspects avant même que les menaces ne s’activent. Norton propose également une fonction de sauvegarde automatique dans le cloud (jusqu’à 2 Go), idéale pour conserver des copies de vos fichiers critiques en cas d’incident.

En revanche, cette version Plus reste limitée à un seul appareil, ce qui peut s’avérer contraignant pour les foyers multi-équipements. De plus, certaines fonctions avancées comme le VPN ou le gestionnaire de mots de passe complet sont réservées aux formules supérieures. Pour un usage individuel sur Windows, cependant, Norton AntiVirus Plus reste l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.