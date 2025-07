Nous sommes le 29 juillet, en plein cœur des vacances, et votre Mac vous accompagne partout : dans le train, à l’hôtel, chez des proches. Mais avez-vous pensé à sécuriser vos fichiers dans ces environnements moins protégés ? Avec la montée des menaces visant macOS, il devient essentiel d’avoir un rempart efficace pour éviter les mauvaises surprises. C’est exactement ce que propose Intego Mac Internet Security, actuellement en promotion à un tarif très avantageux.

L’offre inclut VirusBarrier, un antivirus conçu spécialement pour l’écosystème Apple, capable de détecter aussi bien les menaces macOS que les fichiers Windows infectés : un vrai plus si vous partagez des documents. L’analyse automatique fonctionne en tâche de fond et n’interfère pas avec votre navigation. À cela s’ajoute NetBarrier X9, un pare-feu avancé qui filtre les connexions réseau et vous avertit lorsqu’un périphérique inconnu tente d’interagir avec votre Mac. L’interface est intuitive, les réglages sont simples, et l’ensemble reste fluide même sur les machines moins récentes.

En complément, vous pouvez activer un VPN premium pour seulement 0,83 €/mois, pratique pour sécuriser vos connexions en Wi-Fi public ou en déplacement à l’étranger. Si vous souhaitez en plus un outil de nettoyage pour supprimer les fichiers inutiles et libérer de l’espace disque, la formule Security & Performance (2,25 €/mois la première année) ajoute Washing Machine Secure à l’équation. Une option à envisager pour garder un Mac rapide, propre et bien protégé jusqu’à la rentrée… et au-delà.