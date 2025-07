L’été bat son plein, et avec lui les déplacements, les connexions aux réseaux Wi-Fi publics et les usages intensifs d’Internet en vacances. Une période idéale… pour renforcer la sécurité de son Mac. C’est précisément ce que propose Intego Mac Internet Security, une suite pensée pour protéger votre ordinateur contre les menaces actuelles sans alourdir votre système.

L’antivirus VirusBarrier assure une protection en temps réel contre les logiciels malveillants, y compris ceux ciblant macOS ou les fichiers Windows susceptibles d’être partagés. En parallèle, NetBarrier X9 agit comme un pare-feu intelligent qui bloque les intrusions et identifie les appareils inconnus connectés au réseau. L’installation ne prend que quelques minutes, l’interface est en français, et le fonctionnement s’avère très discret au quotidien. Idéal pour les profils qui veulent être protégés sans devoir gérer des réglages complexes.

On apprécie aussi les options proposées pour aller plus loin. En ajoutant le VPN premium pour 0,83 €/mois, vous sécurisez votre navigation sur les bornes Wi-Fi des hôtels, trains ou aéroports. Et pour les utilisateurs qui souhaitent un nettoyage de leur Mac en profondeur, Intego propose une formule élargie appelée Security & Performance, à 2,25 €/mois, qui inclut l’outil de maintenance Washing Machine Secure. À ce tarif-là, c’est un bon plan intelligent pour protéger ses données tout l’été… et après.

Les plus ✅

Interface claire et rapide

Antivirus et pare-feu intégrés

Prix très attractif la 1ère année

Les limites ❌