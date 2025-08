Entre smartphones pliables et montres connectées, le choix du bon duo dépend avant tout de vos usages. Si vous privilégiez la compacité et l’élégance, le Galaxy Z Flip7 s’associe parfaitement avec une Galaxy Watch8 pour un quotidien connecté, discret et efficace. En revanche, si vous êtes adepte de productivité et de multitâche, le Galaxy Z Fold7, avec son grand écran déployable, formera un excellent tandem avec la Galaxy Watch Ultra, pensée pour les utilisateurs les plus exigeants.

Autonomie, confort, compatibilité, style… chaque modèle a ses forces, et cette sélection couvre tous les profils. L’offre actuelle permet aussi d’anticiper la rentrée avec un écosystème Samsung complet à prix réduit, idéal pour harmoniser smartphone et montre dès aujourd’hui, sans compromis sur la qualité.