Samsung poursuit son avancée sur le marché des smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold7, un modèle à la croisée des mondes entre téléphone haut de gamme et tablette multitâche. Pensé pour les utilisateurs exigeants, ce bijou technologique combine design premium, performances de haut vol et innovations logicielles axées productivité.

Son atout principal ? Un écran intérieur encore plus lumineux et fluide, doublé d’un format externe plus ergonomique que jamais. En parallèle, SFR propose une offre particulièrement avantageuse pour le lancement du Z Fold7, avec un prix d’achat allégé, un financement accessible et un forfait généreux en data.