Le Samsung Galaxy Z Flip 7 vient tout juste d’être officialisé, et il fait déjà parler de lui avec une offre particulièrement intéressante du côté de SFR. Alliant design pliable iconique, innovations techniques de pointe et autonomie renforcée, ce modèle s’adresse aux utilisateurs exigeants en quête de nouveauté et de performance. Grâce à une combinaison de remise différée et de facilité de paiement, il devient possible d’acquérir ce smartphone haut de gamme à un tarif beaucoup plus doux.

SFR accompagne ce lancement avec un forfait mobile 5G généreux de 350 Go. Un couple smartphone + forfait qui prend tout son sens pour profiter pleinement des capacités de ce terminal nouvelle génération.