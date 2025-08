Le Samsung Galaxy S25 Edge reprend les codes de la gamme S tout en poussant l’expérience utilisateur un cran plus loin. Doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, il offre un affichage fluide et ultra-lumineux avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz. Que ce soit pour naviguer, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des titres exigeants, la qualité d’image reste impeccable, même en plein soleil.

Sous le capot, le S25 Edge embarque une puce Snapdragon dernière génération épaulée par 12 Go de RAM, garantissant une fluidité sans faille, même en multitâche intensif. Côté photo, on retrouve un triple module performant, avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle et téléobjectif x3, le tout optimisé par l’intelligence artificielle de Samsung pour un rendu toujours précis, même en basse lumière. L’expérience est complétée par des outils d’édition poussés, un mode Portrait affiné et une stabilisation vidéo qui séduira les créateurs de contenu.