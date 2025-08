Avec son écran de 6,2 pouces (soit environ 15,75 cm de diagonale), le Galaxy A10 offre un affichage confortable pour consulter ses messages, passer des appels vidéo ou regarder quelques vidéos. Son format compact et sa légèreté en font un smartphone agréable à prendre en main, que ce soit pour un usage basique quotidien ou comme téléphone d’appoint. Il tourne sous Android avec l’interface One UI, connue pour sa clarté et sa simplicité, même pour les utilisateurs peu habitués aux smartphones.

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 7884 épaulé par 2 Go de RAM, une configuration modeste, mais suffisante pour les fonctions de base : appels, navigation web, messagerie ou encore consultation de réseaux sociaux. La mémoire interne de 32 Go pourra paraître limitée à l’usage, mais elle reste extensible via carte microSD, un vrai plus pour ceux qui veulent stocker photos et applis sans contrainte.

Lancé il y a quelques années, le Galaxy A10 revient sur le devant de la scène grâce à cette remise estivale de Cdiscount. En cette période, il peut être un excellent choix pour équiper un collégien, un senior ou tout simplement pour s’offrir un nouveau téléphone sans casser sa tirelire. Attention toutefois à ses limites : pas de capteur d’empreinte digitale, un appareil photo très basique et des performances limitées au strict nécessaire. Mais à 66,15€, difficile d’en demander plus à un smartphone signé Samsung.