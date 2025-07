Tout juste lancé sur le marché, le Samsung Galaxy S25 s’impose déjà comme une référence dans le haut de gamme Android. Compact, puissant et parfaitement intégré à l’écosystème Galaxy, ce nouveau modèle brille autant par ses performances que par sa polyvalence. Bonne nouvelle : il est déjà disponible en promotion sur Rakuten, dans sa version 128 Go Bleu Nuit, à un tarif bien plus accessible que prévu. Au lieu des 901,99 € habituels, vous pouvez actuellement vous l’offrir pour seulement 539,00 €. Une belle opportunité pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper avant les vacances, sans faire l’impasse sur la qualité.