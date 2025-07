Le WH-1000XM6 représente le sommet du savoir-faire de Sony en matière de casques audio nomades. Ce modèle circum-aural sans fil mise sur une réduction de bruit active encore plus intelligente, capable de s’adapter à votre environnement en temps réel, que vous soyez en train de marcher, de discuter ou de prendre les transports. Un atout précieux pour celles et ceux qui veulent s’isoler du monde sans se couper totalement de leur quotidien.

Côté audio, la restitution sonore est riche et nuancée, avec des basses profondes, des médiums précis et des aigus bien maîtrisés. Le casque prend en charge les codecs LDAC pour une écoute en haute résolution, et le Bluetooth multipoint permet de basculer facilement d’un appareil à un autre. Ajoutez à cela une autonomie pouvant grimper jusqu’à 30 heures, et vous obtenez un compagnon fiable pour vos trajets, vos sessions de travail ou vos moments de détente.

En cette journée du 23 juillet, au lendemain de la clôture officielle des soldes, cette remise ponctuelle arrive à point nommé. Si le tarif de lancement pouvait freiner certains acheteurs, cette offre à 379 € avec le code RAKUTEN20 permet de franchir le pas plus sereinement. Quelques limites subsistent notamment l’absence de port jack dans la boîte ou une application mobile un peu dense, mais elles n’enlèvent rien à la qualité globale d’un casque parmi les plus complets du moment.