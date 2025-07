Sorti cette année, l’iPhone 16e incarne le nouvel accès abordable à l’univers Apple, tout en restant à la pointe. Compatible avec Apple Intelligence, doté d’une excellente autonomie et garanti au moins 7 ans de mises à jour, ce modèle 128 Go coche toutes les cases pour une utilisation fiable, fluide et durable. Ce mercredi 23 juillet, Rakuten le propose à 529,99 € au lieu de 719 €, en appliquant le code promo RAKUTEN20 au moment de l’achat.