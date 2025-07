Samsung frappe fort avec cette offre regroupant la tablette Galaxy Tab S9 11” WiFi (128 Go) et la coque clavier officielle Book Cover Keyboard Slim. Un duo haut de gamme pensé pour vous suivre partout, que ce soit pour les cours, le travail ou les loisirs. En ce moment sur Rakuten, ce pack est proposé à 469,99 € au lieu de 499,99 € en appliquant le code RAKUTEN30. Pour une tablette dotée d’un écran AMOLED 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d’un clavier magnétique élégant, difficile de trouver mieux à ce tarif.