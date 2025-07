Pensé pour offrir une expérience fluide et réactive, l’AOC Q27G42XE se distingue par sa dalle Fast IPS de 27 pouces, affichant une définition QHD (2 560 x 1 440 px) et un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Cette combinaison assure une excellente netteté d’image, tout en garantissant une animation ultra-fluide dans les jeux comme dans les déplacements de souris au quotidien. Son temps de réponse de 0,5 ms est également un vrai atout pour les amateurs de titres rapides, où chaque milliseconde compte.

Au-delà de ses performances en jeu, cet écran s’intègre facilement dans un espace de travail ou un bureau polyvalent. Sa définition permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans compromis sur la lisibilité, ce qui en fait un bon choix pour le télétravail estival ou les préparatifs de la rentrée. Le design reste sobre, sans fioritures esthétiques, ce qui convient parfaitement à une configuration sobre ou à un environnement professionnel.

En revanche, quelques concessions sont à noter pour atteindre un tarif aussi compétitif : le pied n’est pas réglable en hauteur et l’absence de connectique USB-C limite un peu les usages sur PC portable ou MacBook. Malgré cela, au vu de la qualité d’affichage proposée et du tarif final, l’ensemble reste cohérent et pertinent. En cette journée post-soldes, cette offre exclusive Rakuten est une belle occasion de s’équiper intelligemment avant la reprise.